Крым добьётся юридической отмены решения психически неуравновешенного Хрущёва – Константинов
Крым продолжит лоббировать признание незаконным решение президиума Верховного Совета СССР о передаче в состав Украины. Вердикт Конституционного суда будет решающим аргументом в любых спорах о принадлежности полуострова.
Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наш аргумент остаётся прежним – решение Хрущёва было эмоциональным, основанным на его психическом, неуравновешенном характере, и ничем не обосновывалось. Этого не просила Украина, не требовала. Но он к 300-летию Переяславской рады решил сделать такой подарок. Почему он не сделал это законно?..
Это сняло бы все разговоры. Нужны были решения Верховного Совета Советского Союза, Верховного Совета Российской Федерации и Верховного Совета Украинской ССР. Дальше ООН получает извещение о том, что Украина, которая входит в состав ООН, как и Российская Федерация имеют другие границы. Следующее – должны узаконить на конституционном уровне границы с друг другом, а дальше национальный, этнический характер территории, нужно было учесть язык и так далее», – пояснил он.
По словам спикера, очевидно, что первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву докладывали о юридической подоплеке процесса, но в силу своих психических особенностей он проигнорировал эти предупреждения и продавил решение президиума ВС СССР о передаче Крыма, нарушив главный документ – Конституцию.
«Такой подарок он сделал. Сделал административно, совершенно без учёта мнения людей. А всё, что ты делаешь без учёта людей, так всегда и заканчивается. Зеленский недавно заявлял, что «Крым – наша земля». Твоя земля – Израиль. Ты туда отправил родителей, ты туда хочешь уехать, наверное, это твоя земля. А Крым… этот является той землей, которую мы сами определили: наша страна – Россия», – заключил Константинов.
Спасибо!
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