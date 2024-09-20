Крым добьётся юридической отмены решения психически неуравновешенного Хрущёва – Константинов

Крым продолжит лоббировать признание незаконным решение президиума Верховного Совета СССР о передаче в состав Украины. Вердикт Конституционного суда будет решающим аргументом в любых спорах о принадлежности полуострова.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш аргумент остаётся прежним – решение Хрущёва было эмоциональным, основанным на его психическом, неуравновешенном характере, и ничем не обосновывалось. Этого не просила Украина, не требовала. Но он к 300-летию Переяславской рады решил сделать такой подарок. Почему он не сделал это законно?..

Это сняло бы все разговоры. Нужны были решения Верховного Совета Советского Союза, Верховного Совета Российской Федерации и Верховного Совета Украинской ССР. Дальше ООН получает извещение о том, что Украина, которая входит в состав ООН, как и Российская Федерация имеют другие границы. Следующее – должны узаконить на конституционном уровне границы с друг другом, а дальше национальный, этнический характер территории, нужно было учесть язык и так далее», – пояснил он.