Крым должен возглавлять крымчанин – Цеков о смене руководства «когда-то»

В Крыму у власти должны оставаться крымчане, чтобы ситуация оставалась стабильной и прогнозируемой. В идеале, если тандем Аксёнов–Константинов будет работать как можно дольше.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За эти годы эта команда ещё больше сплотилась, еще больше дружбы. При этом, безусловно, есть споры, но больше понимания друг друга. И, конечно, чем больше эта команда, эти руководители Крыма будут оставаться у власти, тем лучше. Смена руководства Крыма произойдёт, конечно, когда-то, понятно. Но хочется, чтобы это когда-то было немножко дальше сегодняшнего дня. Потому что ситуация, я думаю, может поменяться, если во главе Крыма окажется не крымчанин. Всё-таки надо быть крымчанином, чтобы чувствовать Крым в полной мере. Поэтому я за то, чтобы власть наша, крымская, региональная формировалась из крымчан», – подчеркнул он.

Эту крымскую власть, в числе прочего, будет отражать новый гимн Крыма, конкурс на создание которого проходит в эти дни. Как глава конкурсной комиссии, Цеков отметил, что в новом гимне должно найти отражение как воссоединение Крыма с Россией, так, вообще, значимость Крыма для России.