Крым движется к конфискации имущества украинских политиков

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Новости Украины

Крым получил положительное заключение по законопроекту, который позволяет провести национализацию имущества украинских политиков и олигархов.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

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«Самое важное, что мы получили положительное заключение в этом направлении», – сказал Константинов.

Он добавил, что это имущество можно использовать на благо Крыма.

«Может быть, даже какие-то нетрадиционные решения будут приняты – например, отдать эти средства на крымские школы, строительство новых или модернизацию старых, поэтому мы движемся к рассмотрению и принятию закона», – заверил спикер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал неприемлемым, чтобы на территории Республики Крым и всей Российской Федерации вели свой бизнес открытые враги государства, которые финансируют националистов, в то время как на Украине принимают решение о конфискации имущества тех, кто сочувствует спецоперации России.

Изъятие недвижимости хотят провести через постановление Госсовета от 30 апреля 2014 года, по которому большинство объектов украинской госсобственности и «ПриватБанка» перешли в казну республики.

Аксенов предлагает дополнить постановление пунктом об оформлении права собственности Республики Крым на имущество иностранных государств, иностранных лиц, а также их бенефициаров и представителей, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия. Земельные участки, движимое и недвижимое имущество будут включать в приложение к постановлению через голосование в сессионном зале, признавая их собственностью Крыма.

Известно, что основные объекты недвижимости украинской политической верхушки находятся на Южном берегу Крыма: квартиру в Ливадии имеет президент Украины Владимир Зеленский, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий владеет домом в Кореизе, своя недвижимость у председателя национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

Что касается торговых сетей, то скорее всего речь идет о сети строительных гипермаркетов «Новацентр» и «Новая линия», владельцем которых является украинский нардеп Александр Герега.