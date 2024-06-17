Крым экспортирует излишки урожая в дружественные страны

Любовь Смирнова.  
17.06.2024 22:57
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 136
 
Дзен, Крым, Россия, Сельское хозяйство


В Крыму рассчитывают собрать необходимый продовольственный запас зерна в 900 тысяч тонн, а излишки продадут в другие регионы РФ или на экспорт. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму рассчитывают собрать необходимый продовольственный запас зерна в 900 тысяч тонн, а излишки...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Основная задача – обеспечение внутренней продовольственной безопасности Крыма, и по расчетам для этого в регионе достаточно собрать 900 тысяч тонн продовольственного зерна. В этом году мы с этой задачей справимся безусловно. А излишки реализуем на материковую часть Российской Федерации, а также зерно идёт на экспорт в другие государства», – отметил он.

Замминистра не стал уточнять, в какие страны экспортируется крымское зерно.

«Я скажу так: зерно идёт в дружественные страны. У нас порты в Севастополе и Керчи занимаются отправкой, и операторы внешнего рынка уже регулируют эту задачу. Если говорить по прошлому году, то арифметика простая – для внутренней обеспеченности нам нужно 900 тысяч тонн, в 2023 году мы собрали более 2 миллионов. Остальное – пошло в продажу», – пояснил он.

Помимо пшеницы, Крым продает за рубеж кориандр. И главным покупателем этой культуры является Индия.

«Это достаточно рентабельная эфиромасличная культура, которая используется для переработки. Это экспортно-ориентированная культура, прежде всего. Она идет в дружественные страны, не хотел бы уточнять», – отметил замминистра.

Также Крым экспортирует рапс, который в прошлом году посеяли в условиях засухи –  в сентябре продуктивных осадков практически не было. Поэтому урожай рапса этого года будет значительно меньшим.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть