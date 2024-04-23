Крым готов к провокациям Украины на майские праздники – Аксёнов

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Украина предпримет какую-либо провокацию в период майских праздников в Крыму. По этой причине отменены Первомайская демонстрация, парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

Об этом в эфире «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, будут стараться нагадить. Это же у них определённый фетишизм – они к конкретным датам возбуждаются, у них бзик попробовать нагадить нам максимально в конкретные даты, которые с чем-то связаны. Они действуют с той позиции: уделаюсь, но не покорюсь», – отметил он.

Тем не менее, Крым в майские праздники востребован у туристов. В этом году отдыхающих ожидается больше количество, несмотря на все нюансы прифронтового положения региона.

«Люди чувствуют изменения: и те, кто приезжает к нам из года в год, и те, кто не был 5 лет, приезжают и видят разницу. Майские праздники всегда были востребованы. У нас тепло, в отличие от других субъектов. При этом само проведение специальной военной операции, близость к линии фронта определяют меры, которые принимаются всеми службами. По поручению президента в Крыму достаточно сил и средств, чтобы сдержать любую ситуацию. Но и враг свои технологии совершенствует. И где-то, что-то может прилететь. Но в целом Крыму никакие сухопутные операции не угрожают. А все, кто за последние годы совершил диверсии в Крыму, задержаны», – заверил Аксёнов.

Он предостерег жителей и гостей Крыма от размещения фото и видео работы ПВО и последствий ракетных атак.

«Уже должны, на мой взгляд, в федеральном центре наконец-то признать- нужна норма, которая позволит привлекать к ответственности. Просьбы просьбами, но если в мирное время просьбами можно ограничиться, в военное данные действия наносят ущерб нашей обороне. Не надо выкладывать кадры возгораний, связанных с действием противника. Соблюдайте терпение, не хайпуйте и не помогайте врагу», – заключил Аксёнов.