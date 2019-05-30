Крым готов возобновить железнодорожное сообщение с Украиной

30.05.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Крым готов в любой момент возобновить железнодорожное сообщение с Украиной.

Об этом в эфире радио «Крым» заявил министр транспорта республики Сергей Карпов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, последние годы количество посещающих Крым граждан Украины увеличивается, что говорит о соответствующем запросе на возобновление жд сообщения и со стороны «незалежной».

Ранее на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием возобновить железнодорожное, авиационное и автотранспортное сообщение с Крымом.

До того о готовности принимать пассажирские поезда с территории Украины заявил замначальника Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Николай Бондаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина в одностороннем порядке прекратила железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года.