Крым готовится к Дню Победы. Особенности в момент Z-операции

08.05.2022  02:12 (Мск), Симферополь, Севастополь
  Любовь Смирнова.  
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День Победы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


Крым готовится к празднованию Дня Победы 9 мая. В Севастополе и Симферополе прошли генеральные репетиции парадов. В связи с проведением спецоперации на Украине в торжествах задействовано минимальное количество военной техники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В каждом городе Крыма есть свои традиции празднования годовщины освобождения. В Великую Отечественную войну на территории полуострова действовали больше двухсот пересыльных пунктов, концентрационные лагеря и места массовых расстрелов. Каждый четвертый житель Крыма не дожил до освобождения в 1944 году, коренное население из крымчаков, цыган и евреев было уничтожено практически полностью.


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Накануне на территории мемориала «Концлагерь совхоза «Красный» состоялась, ставшая уже традиционной, траурная акция «Зажги свечу памяти». В этом году в ней приняли участие около 4 тысяч человек. Среди них – узники концлагеря, которые хранят в памяти зверства нацизма и помогают восстановить имена погибших на «фабрике смерти», которая входит в перечень концентрационных лагерей вместе с «Дахау» и «Аушвицем».

В Алуште прошла традиционная церемония коленопреклонения. На протяжении многих лет акция проходит у стелы памяти героев Гражданской и Великой Отечественной войн. В ней участвуют старшеклассники и руководство города.

В Керчи традиционное факельное шествие, которое объединяло героическое прошлое города и его подрастающее поколение, в этом году отменили из-за высокого уровня террористической угрозы в приграничных с Украиной регионах, куда входит город-герой.

В городе-герое Севастополе ко Дню Победы обновили клумбы на Приморском бульваре. Вместо отцветших тюльпанов коммунальщики высадили цинерарию и агератум в виде Z и V.

В целом логотип спецоперации на Украине нанесен на технику, которая будет участвовать в параде Победы. Также значками с буквой Z прикреплены Георгиевские ленты к кителям участников парадного шествия в Симферополе и Севастополе.

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