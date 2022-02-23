Крым готовится к сокрушительным паводкам

23.02.2022  02:03 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, ЖКХ, Крым, Общество, Политика, Россия, Экология


В Крыму готовятся к возможному выходу речек из берегов и подтоплению населенных пунктов. Обилие снега в горах говорит о мощных притоках, как только температура воздуха на вершинах и плато будет положительной.

МЧС РФ уже предупреждает о рисках паводков в горных и предгорных районах Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму готовятся к возможному выходу речек из берегов и подтоплению населенных пунктов. Обилие...

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Обилие влаги повышает вероятность схода селей и оползней с повреждением объектов инфраструктуры.

В начале февраля после потепления поднялся уровень в притоках реки Бельбек, и вода затопила автомобильные мосты. Через несколько дней ее уровень упал, поскольку в горах вновь стало морозно и снег перестал таять. Тем не менее, если не укрепить русла, прошлогодняя беда может повториться, и бурные потоки воды будут сносить все на своем пути.

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня был в селе Верхоречье Бахчисарайского района.

«Осмотрел русло реки Марты, – написал он в своем telegram-канале. – Необходимо произвести работы по берегоукреплению на протяжении порядка 1 километра».

На месте было принято решение разработать проект строительства водохранилища на 7 миллионов кубометров воды, чтобы собирать паводковые потоки.

В июле прошлого года после интенсивных осадков в Бахчисарайском районе из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, подтапливая жилые дома.

Пострадали села Соколиное, Голубинка, Куйбышево. В регионе затопило более 50 домов, людей пришлось эвакуировать.

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