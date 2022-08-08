Крым готовится к возврату антиковидных ограничений

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В Крыму вновь переводят больницы под инфекционные госпитали для приема больных коронавирусной инфекцией.

Региональный Минздрав распорядился отвести 50 коек Бахчисарайской районной больницы под ковидное отделение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Количество выявленных инфекций за сутки уже приблизилось к двум сотням случаев. За последние две недели заболеваемость выросла в 4 раза, и вышла на показатели начала апреля, когда количество инфицированных пошло на спад. Тем не менее, вводить ограничительные меры в Крыму пока не планируют.

«Вполне возможно, часть ограничительных мероприятий может быть возвращена, потому что по постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, масочный режим и еще ряд мероприятий были временно приостановлены, – рассказала телеканалу «Миллет» руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. – Пока речь о введении обязательного масочного режима на территории полуострова не идет. Сейчас мы настоятельно рекомендуем лицам, относящимся к группам риска, использовать средства индивидуальной защиты при посещении людных мест — супермаркетов, в общественном транспорте. Эти мероприятия носят индивидуальный рекомендательный характер. Как вы уже видите, в лечебных учреждениях масочный режим является обязательным».

Минздрав вернул масочный режим в лечебные учреждения с 26 июля. На входе должен быть организован фильтр, чтобы развести потоки здоровых посетителей и пациентов с симптомами простуды, всем входящим должны измерять температуру тела, и, главное, не допускать граждан без масок. В больницы и поликлиники возвращается социальная дистанция и санитайзеры.

Под коронавирусных больных сейчас отведено 266 коек, задействованы 243. С 10 августа к ним добавится еще 50 в Бахчисарае, а в целом, если заболеваемость продолжит расти, под ковидные госпитали могут вывести до 3 тысяч мест, полностью прекратив оказание плановой медицинской помощи.