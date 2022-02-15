Крым готовится установить новый рекорд по авиасообщению с регионами России

15.02.2022  15:45 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Туризм


В курортный сезон 2022 года интенсивность авиасообщения Крыма с материковой Россией увеличится еще больше, нежели в предыдущие годы. Уже шесть регионов добавили количество рейсов в период летней навигации за счет новых перевозчиков.

В два раза чаще будут летать самолеты в Симферополь из Белгорода, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Саранска и Ухты.

В курортный сезон 2022 года интенсивность авиасообщения Крыма с материковой Россией увеличится еще больше,...

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«В прошлом году география полетов и количество выполненных рейсов превысили все существовавшие ранее исторические максимумы, – отметил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин. – В этом году совместно с нашими партнерами-авиакомпаниями нам удалось существенно нарастить частоту полетов между Крымом и сразу несколькими регионами страны».

За полтора месяца до старта полетов по весенне-летнему расписанию открыты продажи в Крым и обратно уже почти из 60 городов. Расширение географии полетов в Крым ожидается в конце мая – начале июня. Интенсивность рейсов не будет снижаться вплоть до октября.

Больше всего летних рейсов запланировано по направлениям Москва и Санкт-Петербург. В лидеры по частоте полетов также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань и Тюмень. Самый удаленный от столицы Крыма город в маршрутной сети аэропорта Симферополь – Иркутск (около 5 тысяч км), а ближайший – Краснодар (около 400 км).

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