Крым готовят к тяжелому лету-2023

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Крымский туристический бизнес готовят к тому, что сезон-2023 будет не легче минувшего лета. Затягивать пояса придется сопутствующим сферам – общепиту, розничной торговле и, как не странно, строителям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Совмине Крыма сегодня обсуждали меры поддержки для туристической отрасли. Накануне правительство РФ предоставило республике субсидию в 1,5 миллиарда рублей для сохранения занятости в предприятиях туристической сферы. На каждого работника около полутора тысяч объектов индустрии гостеприимства получат по два минимальных размера оплаты труда, который составляет 15 279 рублей. В таком случае до апреля следующего года работникам не грозит увольнение и сокращение.

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«Я пообщался с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Геннадьевичем Решетниковым, что ситуация понятная, и на следующий год у нас будет не лучше с точки зрения экономики, чем в этом году, – пояснил глава Крыма Сергей Аксенов. – Поэтому определённый процесс сохранится, нам надо выработать в течение двух недель совместно с Министерством экономического развития предложения по поддержке отраслей. Не только туристической сферы, ни и строительной отрасли, общепита. Большая часть экономики завязана на туризм».

Прежде Минкурортов намеревалось провести подсчет туристического потока после «бархатного сезона», но с прогнозом падения турпотока на 30% до 7 миллионов туристов по итогам года, что аналогично доковидному 2019 году. Оценки туроператоров – падение на 50% с потерей 30% платежеспособной аудитории, которая не готова пересаживаться с самолетов в железнодорожные вагоны и предпочла более дорогой отдых за рубежом.

В целом закрытие аэропорта, очень тяжёлый информационный фон и проблемы с транспортной логистикой привели к потере 30% заполняемости и 45% выручки от показателей 2021 года.