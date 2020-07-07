Крым и Донбасс должны мочиться в памперсы от одного упоминания Бандеры – львовский неонацист

07.07.2020, Львов, Максим Карпенко

Подавляющее большинство населения Крыма и республик Донбасса – это «пятая колонна», которой нет места на Украине.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил львовский пропагандист и неонацист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропагандист отметил, что в бывших украинских территориях уже выросло целое поколение, которое идет в первый класс школ и не будет знать, что такое «независимая Украина».

«Я действительно имею большие вопросы относительно реинтеграции этих территорий, именно в части предоставления равноправных гражданских возможностей тем людям, в которых я лично не уверен. Более того, я скорее уверен в том, что это полностью «пятая колонна».

В своем большинстве это «пятая колонна», если не откровенно пророссийское, то точно не украинское сообщество. Потому что оно в большинстве выброшено за борты украинской жизни уже шестой или седьмой год. Представьте себе, что у них сейчас в первый класс пошло первое поколение «новоросских детей», которым уже будут преподавать доморощенные, еще бывшие учительницы, которые учили в украинских школах, будут преподавать, что Новороссия – это субъект, что Россия наш вечный этот, что русский язык – это только родной язык, что Украина – это хунта и так далее.

Вот такое поколение туда заходит, и это невозможно отмотать как пленку назад», – заявил Дроздов.

Он также подчеркнул, что «простить» население Крыма и Донбасса Украина не сможет до тех пор, пока они не признают Степана Бандеру своим безусловным героем национально-освободительной борьбы.

«В украинской мечте, моей, я не вижу места для тех территорий, пока они не заявят свое отношение к украинскому проекту. Когда они сами скажут, что да, наши дети пойдут в украиноязычные школы, наши дети поймут, что такое освободительная борьба 20-го столетия и слово Бандера не будет на них наводить такой ужас, что они сразу будут в памперсы ходить. Нашим людям мы объясним, что Россия – это исконный цивилизационный враг, который оттяпал территорию, а значит, должен нести наказание» – подытожил неонацист.