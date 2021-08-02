«Крым и Донбасс это только начало» – Пушилин о перспективах Украины

02.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Поскольку на Украине продолжаются процессы раскола и деградации, эта страна неизбежно распадётся и потеряет ещё ряд регионов, вслед за Крымом и Донбассом.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году мы увидели кульминацию политических игрищ, которые устраивали все предыдущие президенты с целью укрепления унитарного государства. Но это было противоестественно для этой страны. Даже «изобретатель Украины» Грушевский видел ее федеративным государством. Потом, уже в начале 90-х, даже националист Черновол говорил о федеративном устройстве Украины, которое позволило бы ей существовать как государству», – сказал он.

Руководитель государства подчеркнул, что после развала СССР «незалежная» Украина просуществовала относительно недолго – от неё уже отделились Крым и Донбасс.

«И я вам скажу, что это только начало. Потому что те камни преткновения, которые есть в украинском обществе, только усиливают раздор из-за недальновидной законотворческой деятельности. Все это в итоге приведет к тому, что Украина как государство существовать просто не сможет», – добавил Пушилин.

Он подчеркнул, что ситуация со временем только усугубилась. Президент Украины Владимир Зеленский, избиравшийся под лозунгами мира и объединения, стал националистом и продолжил русофобскую политику своих предшественников. На переговорных площадках, действующих уже не первый год, также не наблюдается никакого прогресса. Минские соглашения также не выполнены по вине Киева.

«Статус русского языка – еще один из камней преткновения. Отмена Верховной радой языкового закона в 2014 году подтолкнула жителей Донбасса выступить против попрания нашей истории, культуры и языка. С тех пор ситуация на Украине с правами человека стала на несколько порядков хуже, и, увы, она продолжает деградировать», – добавил руководитель республики.

По его мнению, возвращения Донбасса в состав Украины уже стало невозможным – более того, нынешняя Украина стремительно движется к распаду.

«Возвращение невозможно уже ни при каких обстоятельствах. После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное – какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении – деградация и распад», – резюмировал он.