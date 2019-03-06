«Крым и Донбасс имеют полное право ненавидеть эту власть» – экс-министр юстиции Украины

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевская власть как никто другой заинтересована в отторжении Крыма и Донбасса от Украины.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Klymenko Time» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сильная армия» – абсолютно мифологизированная история. Каждый десятый увольняется из армии. По данным военного прокурора Матиоса, на 2900 боевых потерь наших ребят приходится десять тысяч небоевых. Десятки тысяч контрактников и остальных уходят из армии. В реестре судебных решений сотни приговоров по дезертирству. Вы видите массу видео, в каких чудовищных условиях находятся люди, а потом вы видите лоснящуюся мордаху Свинарчуков, которые рассказывают, что всё хорошо и «армия, мова, вира».

Прекратите это слушать, это всё – камуфляж для перепрятывания награбленного. В этом «армия, мова, вира» нет ничего искреннего. Я знаю почти всех этих людей лично, это русскоязычные люди, у которых одна прямая кишка через рот в кошелёк, которые до сих пор никак не наедятся. Они разделяют нас, чтобы править, они разжигают эти искусственные конфликты. Для них «армия» – это мифологизированная штука, это война и военные, на которых они зарабатывают, а «мова и вира» – это нечто из оперы «хлеба нет, жуйте зрелища», но уже зрелища какие убогие!» – заявила экс-министр.

«Власти ни Крым, ни Донбасс не нужны, потому что это территории электорально неподконтрольные, это территории, которые искренне ненавидят эту власть и имеют на это полное право. Кроме того, к этому невероятный бонус – это война, заработок на войне и контрабанда.

Война для них – это бизнес, а отчуждение наших территорий – это счастье. Счастье, которое позволяет удерживаться и оправдывать любые ошибки в своих креслах», – добавила Елена Лукаш.