«Крым и Донбасс – первые ласточки грядущего распада страны» – украинский политик

02.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина не имеет шансов сохраниться в своих границах, если русский язык не займет достойное место в стране.

Об этом в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявила депутат Верховной рады прошлых созывов Елена Бондаренко.

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«Если русский язык не вернут в обиход в Украине, то, я считаю, что государство не имеет шансов сохраниться в тех пределах, в которых оно существует. Крым и Донбасс – это первые ласточки. И вина за распад страны полностью ляжет именно на русофобов», – сказала политик.

Она также предположила, что русофобы то ли по собственному убеждению, то ли по заказу осуществляют план «по развалу, по деконструкции страны».

«Но языковой вопрос для украинцев является крайне важным. И все вот эти разговоры по поводу того, что – да что вы, языковой вопрос, да он 358-й в списке проблем насущных! Это неправда. Самые ожесточенные дискуссии, самые непримиримые позиции и самые затяжные митинги в Украине проходили именно по языковому вопросу», – резюмировала Бондаренко.

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