Крым и Донбасс похоронили перспективы украинских аграриев

16.04.2019, Киев, Максим Карпенко

С потерей Крыма и Донбасса украинские аграрии лишились половины всего рынка в стране.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский миллиардер, владелец корпорации «УкрЛендФарминг» Олег Бахматюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бизнесмена Крым и Донбасс, составляли основные перспективные направления для реализации аграрной продукции.

«У нас протеиновый кластер – это компания «Авангард», которая когда-то была второй компанией в мире по производству яйца и яичных продуктов. После российской агрессии в Луганске, Донецке и в Крыму мы потеряли порядка 30% производственных мощностей и 50% рынка. Потому что мы были доминирующим игроком на этом рынке.

И в Донецке, Луганске, и в Крыму проживало 25% населения Украины, но по потреблению продуктов питания, в частности, того же яйца, это было 37%. Мы там были доминирующим игроком, потому что люди там не держат никаких домашних животных, ни коров, ни коз, ни кур, соответственно, этот рынок более перспективен был.

Жаль, что он отошел у Украины, соответственно, мы компанию потеряли… Если в общем по активам, по оценкам аудиторов, мы потеряли 250 миллионов долларов, по активам. Но активы – это одно, мы потеряли рынки, что не менее важно. А их оценить, то даже больше компания потеряла», – заявил Бахматюк.