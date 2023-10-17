Крым и Ростов окажутся в зоне поражения американских ракет – российский полковник

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Боевые действия между Израилем и палестинцами не ограничатся исключительно сектором Газа – конфликт будет глобальным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов, обративший внимание, что США сосредотачивают мощную авианесущую группировку ВМС на Ближнем Востоке.

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Он отметил, что совокупная мощность каждой из этих групп до 400 ракет «Томагавк» в одном залпе.

«Я думаю, эти корабли идут туда не только для демонстрации силы. Для этой цели было бы достаточно и одной авианосной ударной группы. Их присутствие там касается уже не только сектора Газа. Это касается всех арабских стран вокруг Израиля. И в первую очередь – Ирана. В зоне поражения этих ракет Тегеран, Ростов-на-Дону, Крым. А если брать ядерные «Томагавки», то их дальность еще больше – до 2500 километров. Это уже и Пакистан, и Кабул, и даже часть Индии. То есть это – очень дальняя рука и очень мощное вооружение», – сказал Клупов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он прогнозирует, что конфликт не ограничится сектором Газа.

«Считаю, что дальше последует очень серьёзное продолжение. И оно будет намного круче, чем «арабская весна». Возможно, через год-два даже границы некоторых государств изменятся. А какие-то страны вообще прекратят своё существование. Мы, как говорят в определенных кругах, находимся на грани большого «шухера». Получив ожог на Украине, США перекинули свои силы на другое направление. Им сейчас очень важно в преддверии выборов и для решения своих внутриполитических проблем продемонстрировать всему миру что-то победное. С этой целью они используют Израиль», – предупреждает полковник.

По его словам, пока американцы не подтянут дополнительные авианосные ударные группы, ЦАХАЛ не начнет сухопутную операцию в Газе.

«Если израильтяне начнут наземную операцию, Иран может в ответ начать какие-то свои действия. Или проиранская ливанская «Хезболла». Чтобы этого не произошло, считают американцы, Иран надо серьезно припугнуть и поставить на место. А заодно также любую их арабских стран, которая может стать союзником ХАМАС. По оценкам американцев, для этого им потребуется четыре авиационных ударных группы. Хотя, конечно, исходя из опыта любых войн, им там и одной авианосной группы в Средиземном море было бы достаточно за глаза. Но нет, они и вторую группу туда подтянули, а сейчас речь идет уже о четырёх. Судя по всему, часть кораблей, скорее всего, пойдёт в Персидский либо Оманский залив, куда-то ближе к Ирану. Пока они не займут свои точки, не приготовятся к отражению любого противодействия против израильской армии, ЦАХАЛ свою наземную операцию не начнёт», – убежден Клупов.

Он полагает, что сухопутная операция Израиля начнется не ранее чем через две недели.