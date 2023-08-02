Крым и Севастополь используют собственный опыт для помощи пенсионерам-переселенцам из новых регионов

Юридическая помощь в решении пенсионных прав вынужденных переселенцев из Херсонской и Запорожской областей решается намного быстрей с учётом уже имеющегося крымского и севастопольского опыта.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил и юрист, руководитель проекта «Центр защиты прав граждан» Антон Афанасьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если касаться конкретно вопроса пенсионной проблематики, которая есть в Крыму и Севастополе, действительно мы уже на протяжении последних 7 лет работаем над случаями не в полной мере возможности реализации людьми своего трудового страхового стажа приобретенного и в Украине, и во времена Советского Союза, и уже во времена России, и на территории ДНР и ЛНР. Если говорить о решённых вопросах 208 Федерального закона об особенностях пенсионного обеспечения жителей Крыма и Севастополя, где первая проблема, которая была выявлена – эта проблема с гражданством, многие проживали без прописки. Поскольку пенсионное законодательство очень плотно связано с признаком наличия прописки на момент референдума, с помощью решения Конституционного суда данные требования мы признали не обязательными. И решения суда об установлении факта постоянного проживание достаточно для реализации этой специальной нормы», – отметил он.

Еще одна проблема реализации этого закона – подтверждение страхового стажа на континентальной Украине этой категорией лиц. Есть определение Конституционного суда, которое было принято в декабре прошлого года, и сейчас два первых материала в судопроизводстве в Севастополе должны сформировать судебный прецедент.

«Мы судебным способом защиты разрешили системно судебную практику в Крыму и Севастополе по защите пенсионных прав гражданского персонала Черноморского флота. Есть прецедентное решение Верховного суда по одному делу, которое, собственно, сложило всю практику. А если говорить про численные показатели категории данных людей, то это не менее 10 тысяч. На сегодняшний день мы перемалываем все эти случаи некорректной реализации страхового стажа в войсковых частях Российской Федерации, потому что административного, к сожалению, до сих пор решения пока у нас нет. И приходится нам по каждому случаю обращаться в суд. Но все равно, мы уже нашли дорогу, и когда люди к нам приходят, мы уже не говорим о том, что неизвестно, какой будет результат – мы говорим уже однозначно, что получится права полностью защитить», – подчеркнул Афанасьев.

Все вопросы реализации социальных прав и защиты цепляются один за другой, но в совокупности формируют юридическую практику, которая ложится в основу разрешения системных задач дальнейшего вхождения в правовое поле Российской Федерации как Крыма и Севастополя, так уже и новых территорий.

«Не готов давать прогнозы, в части как быстро. Но могу сказать точно – тот бесценный опыт, который мы приобрели в Севастополе и в Крыму как раз в таких переходных моментах из новой правовой системы в другую, положительным образом может ускорить и разрешить те вопросы, которые будут возникать на новых территориях. Потому что механизм уже понятный, какие-то острые края, углы тоже уже видны и ясны. И если подняли проблему реализации пенсионных прав жителей территорий, то на сегодняшний день мы не видим возможности в полной мере судебным способом данные права защитить. Здесь надо более акцентированно административным путём, в том числе вносить какие-то законодательные инициативы», – отметил Афанасьев и добавил, что такие обращения направлены уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.