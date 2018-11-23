Крым и Севастополь предложили взять под протекторат

23.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Ведущие регионы России должны взять на себя заботу о приведении Крыма и Севастополя в порядок.

Об этом на встрече сенаторов РФ с министром транспорта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Так хочется показать людям, там живущим, что Крым наш. Условно попросить Сергея Семеновича Собянина: возьмите Севастополь. Вот вам объем денег и за три года приведите все дороги в порядок. Москва уже приведена в надлежащее состояние. Чтобы там были профессиональные дорожные компании, проектные компании. И то же самое с Крымом – поручить Татарстану или другому региону», – сказала Матвиенко.

По ее словам, проблема Крыма и Севастополя заключается в отсутствии проектных и подрядных компаний, соответствующих российскому уровню.

«Сколько денег не давай, толку не будет. У них нет мощностей, и поэтому и отставание, и качество, и люди разочаровываться начинают. Я бы за 3 года сделала в Крыму и Севастополе идеальные зеркальные дороги, и тогда было бы видно, что Крым наш. Подумайте о каких-то нестандартных подходах. Просто давать деньги, проводить конкурсные процедуры, а приходят конторы «Рога и копыта», – сказала Матвиенко.