Крым и Севастополь введут единые штрафы для нарушителей карантина

01.04.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Крым и Севастополь введут единые штрафы для выходящих из дома нарушителей карантина, который с завтрашнего дня вводится и в Симферополе.

«Сегодня нам было важно с коллегами обсудить совместное применение штрафных санкций за нарушение режима самоизоляции, которые мы будем применять в Севастополе и на территории всего полуострова. Напомню, что на уровне страны Госдума накануне определила вилку штрафов от одной до тридцати тысяч рублей», – сказал руководитель Севастополя Михаил Развожаев после совместного совещания с властями Крыма.

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Сегодня было принято решение, что с 00.00 2 апреля на Крымском мосту будут введены посты контроля, по аналогии с теми, что сейчас действуют на въездах в Севастополь. Для проведения медицинских осмотров на мосту будут привлечены военные медики.

После установления пропускного режима на Крымском мосту, контрольно-пропускной пост между Крымом и Севастополем будет ликвидирован за ненадобностью.