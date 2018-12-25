Крым хочет больше денег из центра – на набережные

25.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Почти все набережные Крыма нуждаются в реконструкции, но власти республики начнут с Гурзуфа и Коктебеля, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«В Гурзуфе на 1300 метрах набережной по нормативам может вместиться 13 тыс человек. При том, что в Гурзуфе отдыхает более 30 тыс человек. Проект реконструкции рассчитан на 2,5 млрд руб, а в Коктебеле — на 1,6 млрд руб», – сказал Аксенов.

В целом, по его словам, в реконструкции набережных и укреплении береговой черты нуждается практически каждый прибрежный поселок.

«Набережные нужны не только на Южном берегу. В каждом поселке есть возможность создать если не променадную набережную, то какой-то досуговый участок. Но, к примеру, в Николаевке чтобы восстановить берегоукрепление и сделать набережную, надо более 10 млрд руб. Вся инвестицинная программа республики составляет столько, если не брать ФЦП. Поэтому нужно формировать федеральную программу», – сказал Аксенов.

Он полагает, что строительство набережных повысит привлекательность Крыма для туристов.

На сегодняшний день в Крыму реализуется федеральная целевая программа развития полуострова. Срок ее действия- до 2022 года. Объем ее финансирования сегодня составляет примерно 877,8 миллиарда рублей.