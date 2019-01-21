«Крым – хорошее контрнаступление, но потерян Киев», – митинг в Москве

21.01.2019, Москва, Владимир Гладков

В воскресенье, за день до официального начала визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, в Москве на Суворовской площади прошел митинг против передачи под контроль Токио южных Курильских островов. Акция за неприкосновенность границ РФ объединила силы противоположных взглядов – левых и монархистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Число неравнодушных на нашем российском пространстве увеличивается. Сегодня мы говорил о Курилах. Никаких международно-правовых оснований для ведения переговоров с японцами о возможной передаче и других уступках вообще нет. Ни пяди нашей земли не отдадим внутренним и внешним врагам», – отметил в своем выступлении генерал Леонид Ивашов.

«Скажу лишь одно: если власть решится, несмотря на мнение подавляющего большинства, отдать хотя бы часть этих островов, мы не остановимся ни перед какими действиями, законными или незаконными. Мы будем выходить на митинги. Я приветствую генералиссимуса Суворова, который присоединил к России огромные территории, в том числе и Новороссию», – сказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Хочется надеяться, что власть услышала потуги людей. Россия слишком долго отступала. Крым – хорошее контрнаступление, но потерян Киев в результате наступления западных враждебных сил, которое должно восприниматься, как наступление Гитлера. Мы можем изменить эту ситуацию», – подчеркнул священник Всеволод Чаплин.

Бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин заявил, что во время Никиты Хрущева Москва ошибочно решила отказаться от требования репараций, которые Япония после безоговорочный капитуляции должна была уплатить СССР.

«Чтобы хоть частично возместить всё ею награбленное на нашем Дальнем Востоке за первую половину ХХ века, в том числе в период оккупации Приморья в 20-е годы. А золотой запас Российской империи, частично вывезенный Колчаком в Японию? Не надо России очередных обещаний японских инвестиций и кредитов, пусть вернут нам давно причитающееся!» – сказал Бабурин.

Резолюцию митинга зачитал сопредседатель Всероссийского комитета защиты территориальной целостности страны Сергей Скворцов. В документе перечисляются такие пункты: отказ о передачи Японии Южных Курил, отвержение идеи об их совместном освоении, требование к федеральным властям не подписывать или ратифицировать любые документы, связанные с передачей островов Японии.

«Мы не хотим, чтобы Курилы ушли из нашего государства. Это исконно русская земля, за которую наши деды проливали кровь. Во всем мире никто земли не отдает, только приобретают, поэтому почему мы должны поступать иначе?» – cказал участник митинга.