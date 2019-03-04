Крым хотят наводнить «укропами»

04.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Крым должны наводнить украинские журналисты, которые, по примеру работающего в Москве Романа Цимбалюка, будут официально аккредитованы и заниматься информационными провокациями в рамках «гибридной войны». Кроме того, так запрещенный в РФ меджлис сможет легализовать своих агентов, занимающихся сбором и передачей информации на полуострове.

Об этом в своем блоге заявил меджлисовский пропагандист Осман Пашаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В украинском медиа-сообществе до сих пор даже нет дискуссии о том, что в Крым нужно массово отправлять журналистов на постоянной основе, аккредитовывая их у Марии Захаровой в Москве. Роман Цимбалюк – скорее приятное исключение.

Аргумент о том, что «аккредитация» — это признание аннексии, даже не смешной. С каких пор у СМИ появились полномочия признавать «отторгнутые территории»? В гибридной войне нужно не только пользоваться гибридными методами врага, а удивлять его усовершенствованными гибридами.

Конечно, у Захаровой будет шанс без объяснения отказывать в аккредитации журналистам одних украинских СМИ и аккредитовывать другие «украинские».

Но нельзя полагаться только на пассионарную работу крымско-татарских стримеров и партизанскую деятельность проукраинских блогеров. Они все под прицелом. Аккредитованному журналисту грозит максимум лишение аккредитации и выдворение», – пишет Пашаев.