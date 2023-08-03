Крым – конечная цель наступления ВСУ – Пинчук
Конечной целью всего наступления ВСУ является Крым. Только перерезание сухопутного коридора на полуостров или взятие его под огневой контроль позволит Киеву запустить стратегические торги.
Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Пинчука, все остальные цели для Украины являются периферийными.
«Конечный замысел, он один – это создание либо огневого поражения, либо перерезание инфраструктурное Крыма. Крым – конечная цель, в любом случае. Ни Донецк, ни Мелитополь, ни Мариуполь военной, полноценной конечной целью не являются по одной простой причине – объектом для военного и стратегического политического торга может быть только Крым.
И поэтому, что бы они не делали, к чему бы они не стремились, – кстати, это заметно по высказываниям того же Зеленского, он говорит: «Подойдем к Крыму, тогда можно будет о чем-то говорить. Он проговаривается. Остальное – это реализация задач на пути к этой цели», – заявил Пинчук
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