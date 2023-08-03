Крым – конечная цель наступления ВСУ – Пинчук

Анатолий Лапин.  
03.08.2023 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Конечной целью всего наступления ВСУ является Крым. Только перерезание сухопутного коридора на полуостров или взятие его под огневой контроль позволит Киеву запустить стратегические торги.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конечной целью всего наступления ВСУ является Крым. Только перерезание сухопутного коридора на полуостров или...

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По мнению Пинчука, все остальные цели для Украины являются периферийными.

«Конечный замысел, он один – это создание либо огневого поражения, либо перерезание инфраструктурное Крыма. Крым – конечная цель, в любом случае. Ни Донецк, ни Мелитополь, ни Мариуполь военной, полноценной конечной целью не являются по одной простой причине – объектом для военного и стратегического политического торга может быть только Крым.

И поэтому, что бы они не делали, к чему бы они не стремились, – кстати, это заметно по высказываниям того же Зеленского, он говорит: «Подойдем к Крыму, тогда можно будет о чем-то говорить. Он проговаривается. Остальное – это реализация задач на пути к этой цели», – заявил Пинчук

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