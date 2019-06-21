Крым лишь чудом остался в составе Украины в 91-м – киевский дипломат

21.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Возвращение Крыма в состав России было вопросом времени – это произошло бы еще в 91-м году, когда развалился СССР, если бы у власти в России стоял не Ельцин, а нынешний президент Владимир Путин.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, почему Крым в 94-м году получил статус автономии.

«Автономия возникла потому, что если бы мы не предоставили ее в 94-м году, и спасибо мудрости тогдашнего украинского руководства, у нас Крыма бы не было уже тогда. Давайте вспомним, что мы не просто суверенное государство 100 лет, у которого сосед вдруг избрал себе какого-то агрессивного президента, который вдруг решил отобрать кусок территории», – сказал эксперт.

Он напомнил, что и Украина, и Россия «вышли из одной империи».

«И я могу откровенно сказать: я неоднократно слышал от своих коллег, политологов России – если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически 100% без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота и, скорее всего, одним из условий признания независимости было бы, что Севастополь остается в составе России, как Калининград остался», – отметил международник.

Он не исключает, что весь Крым мог бы в таком случае остаться в составе Украине, но на правах очень широкой автономии и с таким, как записанным в Конституции Австрии статусом нейтралитета и внеблоковости.

« Это было бы железно. Мы почему-то решили, что можем выйти из империи, хотя мы ментально и культурно [едины]. Мы до сих пор живем в едином культурном и информационном пространстве. Мы почему-то считали, что, выйдя из этой империи, мы можем вести себя так, как ведет себя Польша или даже страны Балтии, хотя прекрасно понимали, что у нас другая история, другой характер отношений.

Например, господин Гиркин… это всплеск той гражданской войны, которая могла бы начаться в 91-м году, окажись во главе Российской Федерации тогда не компромиссный и признавший очень условные, начерченные в советское время границы государств, Ельцин, а какой-то другой, более националистически настроенный лидер», – заявил Волошин.