Крым мешает России войти в семью европейских государств – Минюст Украины

27.02.2019, Киев, Игорь Петров

Внесение в Конституцию России поправок о принятии в состав Российской Федерации Крыма несовместимо с принадлежностью РФ к семье европейских государств.

Об этом на V Международном форуме «Оккупированный Крым 5 лет сопротивления» заявил замминистра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Украины Сергей Петухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы надеемся, что Европейский суд по правам человека приступит к рассмотрению межгосударственных исков Украины против России в ближайшее время. Надо помнить, что в зависимости от рассмотрения межгосударственных споров находятся тысячи индивидуальных исков, которые подали украинцы против России где министерство юстиции выступает третьей стороной на стороне наших граждан”, – сказал Петухов.

При этом он признал, что международные суды – не панацея.

“К сожалению, Россия уже отказалась выполнять решение Европейского суда по правам человека внеся изменения в свою Конституцию. По нашему мнению, это значит, что она не может быть полноправным членом Совета Европы. Потому что Совет Европы базируется на ценностях прав и свобод людей, которые защищает ЕС. Поэтому такая позиция России позволяет ей не выполнять решения Европейского суда по правам человека, что ставит под сомнение ее принадлежность к семье европейских государств», – резюмировал замминистра.