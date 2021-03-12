Крым может накрыть «случайный залп» украинских ракет

12.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Нагнетая градус военной истерии и демонстративно перебрасывая танки на Донбасс, киевское командование может готовить удар по Крыму.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, это так специально и продуманно – мы сейчас отправим технику, поднимем градус истерии на Донбассе повыше, на пару градусов повыше. Игра на повышении ставок. А на самом деле провокация будет в другом месте, например в Крыму или в Приднестровье», – предположил Прозоров.

«Всё внимание будет приковано к Горловке или Новоазовску, а случайный залп ракет прилетит в сторону Джанкоя в Крыму. Вот вам простой пример. Я сидел и думал, а как бы, что же может быть. Украина проводит учебные стрельбы в Херсонской области, и ракеты случайно прилетают на территорию Крыма и попадают по каким-то объектам инфраструктуры.

Что бы не сделала РФ в ответ – всё будет плохо. Для Украины хорошо, для России плохо. Ничего не сделаешь, прекрасный повод для всех очередной раз обвинить, Россия умылась, утёрлась. Нанесёт Россия ответный удар – Украина выставит себя невинной жертвой. А для глобального вторжения повод слабоватый», – добавил экс-сбушник.

Кроме того, он отметил, что нельзя сбрасывать со счетов и белорусское направление.

«Если бы я был в Генштабе или СНБО Украины, то с обострением на Донбассе или в Крыму, я бы обязательно связал активизацию белорусского оппозиционного сообщества с реальным усилением там противостояний, вплоть до прямых столкновений, как на майдане в январе 2014 года. Как ни крути, Россия Белоруссию всё равно будет поддерживать, то есть это раздёргивание сил и средств на разные оперативные стратегические направления. Но и – опять же – медийная картинка для всего мира», – заключил Прозоров.