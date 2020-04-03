Крым на карантине: Обмен валют – доллар, евро, имбирь

03.04.2020, Симферополь, Валентин Филиппов

Крым и Севастополь должны справиться с эпидемией коронавируса благодаря принятым жестким мерам. Опасаться ли блокпостов владельцам машин с украинскими номерами и гражданам с регистрацией за пределами полуострова? Как реагировать на панику со скупкой туалетной бумаги, гречки, долларов, а теперь имбиря?

Об этом в интервью обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказывал бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

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Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии Анатолий Цуркин – бывший министр транспорта Крыма. А бывший министров транспорта не бывает, я в этом уверен. Здравствуйте, Анатолий.

Анатолий Цуркин: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Анатолий, сейчас вводятся абсолютно правильные противовирусные мероприятия. Скажите, пожалуйста, не нанесёт ли это непоправимого ущерба? Проверки на дорогах, блокпосты вокруг городов? Это никак не идёт вразрез с нормальным функционированием экономики государства?

Анатолий Цуркин: Всё будет зависеть от правильных и слаженных действий правительства каждого региона и Российской Федерации в целом, как будут применены те или иные меры, чтобы бизнес и все сферы экономики пострадали в меньшей степени.

Введено ограничение потока в Крым. Это ограничения, не касающиеся товаров и грузов. Все грузы и потоки будут допускаться в Республику Крым беспрепятственно.

Крым – логистический мешок, как мы его называем. Это полуостров, поэтому всё, что сюда въезжает, следует либо в саму Республику Крым, либо в город федерального значения Севастополь. У нас нет транзитных грузов, скажем так.

Мероприятия, которые связаны с ограничением посещения нашего региона туристами, они естественно, тоже оправданы.

Граждане должны понимать, что сегодня не то время, чтобы отдыхать и посещать родственников, заниматься какой-то турдеятельностью. Сегодня мы говорим о том, что лучше воздержаться и побыть дома, либо в местах своей постоянной регистрации, либо по месту проживания.

Валентин Филиппов: В том же Севастополе огромная часть населения не зарегистрирована в городе. Это связано с определёнными объективными вещами. Дело в том, что при Украине это не особо требовалось. И значительная часть жилья в Севастополе не является жильём по документам. То есть, у нас огромные дачные кооперативы, которые не являются жилыми и где нельзя регистрироваться. При этом, люди десятилетиями там живут, и никогда это никого не волновало.

Опять-таки, существует достаточно большой пласт бывших беженцев, уже граждан России многих, которые тоже проживают в Крыму, проживают постоянно, но не имеют чёткой регистрации. Более того, блокпосты на дорогах появились. Любой водитель большегруза, он сто раз подумает, вспомнит, какая у него регистрация и ещё что-то. Потому что проверят не только груз, проверят его лично.

Анатолий Цуркин: Нет, здесь вопрос, который касается водителей, перевозящих коммерческие грузы, либо водители, в том числе малотоннажного грузового транспорта, здесь вопрос регистрации не касается данных лиц, прежде всего. Здесь важен вопрос состояния температурного режима тела данного гражданина и товаросопроводительные документы, с которыми данный водитель прибывает в этот регион.

Если в товаросопроводительных документах указано, что место, адресом его выгрузки в данном случае является Республика Крым либо город Севастополь, либо населённые пункты, находящиеся в рамках нашего субъекта в целом Республики Крым, то, соответственно, данный водитель допускается, потому что он находится в командировке.

Валентин Филиппов: Но, мы прекрасно знаем, что огромное количество индивидуальных предпринимателей или не предпринимателей возят товары на «газели». То есть, человек просто едет, везёт товар. У него нет никаких накладных. То есть, такая немножко теневая схема.

Анатолий Цуркин: Увы, увы. Здесь есть обязательный перечень документов. В любом случае, у нас сегодня товаросопроводительные документы могут выписать любые лица. То, что они их не выписывают…. Там необязательно должна стоять печать. Условно говоря, если, к примеру, вы перевозите личные вещи из Симферополя в Севастополь, просто переезжаете, то вы можете скачать бланк товаро-транспортной накладной, указать свою фамилию, имя, отчество, водителя грузового автомобиля, транспортное средство указать.

Если он индивидуальный предприниматель, то указать его ИП, указать маршруты, и это будет обычная рукописная накладная, где будет написан груз – домашние вещи.

Если это какие-то коммерческие грузы, произведенные, доставляемые, то, соответственно, на произведённое где-либо и привозимое куда-либо, должны быть реквизиты, кто отгрузил данный товар. Это могут быть и физические лица, и юридические лица, и индивидуальный предприниматель, потому что торговые сети могут закупать не обязательно у фирм-юридических лиц. Они могут закупать определённые виды товаров, в том числе, у населения. Зелень не подлежит обязательной регистрации в системе ГАИС, поэтому магазины могут закупать у населения. Но, такие документы должны быть выписаны.

То, что многие граждане их не выписывают, ну, простите. Есть определённый порядок перевозки грузов, по которому эти документы должны быть. Может, благодаря этой истории люди будут более ответственны.

Валентин Филиппов: Мы знаем, что определённое количество есть автомобилей украинской регистрации. Люди по определённым причинам держат их на украинской регистрации. Не станет ли это причиной задержки на подобных блок-постах?

Анатолий Цуркин: В любом случае, если иностранный гражданин находится на законных основаниях на территории Республики Крым и Российской Федерации в целом, то он не обязан же её покидать. Поэтому, если гражданин принял решение покинуть Республику Крым за пределы Российской Федерации, то такая возможность в определённые сроки ему была предоставлена.

Опять-таки, каждый иностранный гражданин должен находиться на территории республики законно. Если мы говорим о гражданах Украины и автомобилях на украинской регистрации, что чаще всего встречается на территории Республики Крым, то автомобилям с украинской регистрацией разрешёно пребывание на территории Таможенного Союза до одного года, а гражданам до трёх месяцев.

Валентин Филиппов: То, что интересует меня и многих моих друзей. Банальная такая, простая вещь. Стоит ли опасаться этих блок-постов и проверок, людям, у которых регистрация в Калужской области, в Твери, где угодно.

Анатолий Цуркин: У нас же нет на сегодняшний момент режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения. У нас есть режим повышенной готовности, режим самоизоляции.

Валентин Филиппов: Отправлять по месту регистрации не будут?

Анатолий Цуркин: Нет. Мы знаем, что Севастополь на сегодняшний момент никуда никого не отправляет. Просто замеряют температуру на въезде в город федерального значения… Но если у нас закрыты гостиничные объекты, то естественно, гражданин не может там пребывать. Если он нарушает, то…

Валентин Филиппов: Если человек прописан в Калуге, а живёт в Севастополе. Естественно, он нарушает.

Анатолий Цуркин: Если он живёт в Севастополе по договору аренды жилья, то он может быть зарегистрирован в Калуге, а по месту работы или в связи с командировочными причинами может находиться в Севастополе. Если он имеет законные основания и может их пояснить – это одна история. Если просто он приехал походить по набережной, потому что ему так захотелось – это другая история.

Валентин Филиппов: Ну, допустим, человек приехал походить по набережной и ходит по ней шесть лет.

Анатолий Цуркин: Я не думаю, что он шесть лет ходит, потому что мы сегодня говорим об объектах, прежде всего, гостиничного комплекса.

Валентин Филиппов: А я не спрашиваю про гостиничный комплекс, я спрашиваю про простых людей.

Анатолий Цуркин: Если он проживает на законных основаниях.

Валентин Филиппов: А на законных основаниях зарегистрирован в Калуге.

Анатолий Цуркин: Он по законодательству, если находится более 30 или 90 дней в месте, он должен прийти, зарегистрироваться…

Валентин Филиппов: Вот будет этих нарушителей ловить?

Анатолий Цуркин: Я не могу это сказать. Это вопрос, скорее всего, органов полиции, органов федерального контроля, в том числе миграционного. И, опять-таки, прежде всего, субъекта. Как примет субъект. Но на сегодняшний момент …

Валентин Филиппов: Задачи такой нет, поймать таких людей?

Анатолий Цуркин: Задачи такой, насколько я понимаю, нет.

Валентин Филиппов: Риторический вопрос. Не являются ли такие распоряжения по уже 40 субъектам Российской Федерации покушением на территориальную целостность Российской Федерации?

Анатолий Цуркин: Нет, конечно. В рамках Российской Федерации органы государственной власти, прежде всего, региональной власти, имеют право объявлять, в том числе, чрезвычайные ситуации локальных характеров. Руководитель региона имеет право такое заявление выпустить.

Глава региона или губернатор практически может объявить чрезвычайную ситуацию в рамках своего региона. Есть чёткое понятие, что такое чрезвычайная ситуация.

Например, известная чрезвычайная ситуация была объявлена министром транспорта в 2014 году на паромной переправе. Там была ЧС, мы ее объявляли. В рамках определённых причин, связанных с дноуглубительными работами, с ликвидацией очереди, это была чрезвычайная ситуация. То есть, в рамках своих компетенций, я объявлял, как министр транспорта Республики Крым.

Другие чрезвычайные ситуации. Пожары, наводнение в Иркутской области, пожары в Сибири. Это всё чрезвычайные ситуации. Поэтому, они бывают как локальные, так региональные, в том числе федеральные. Федеральные ЧС может объявить только президент по согласованию с Федеральным собранием.

Валентин Филиппов: А глава региона может без согласования объявить?

Анатолий Цуркин: Да.

Валентин Филиппов: То есть, президент должен согласовывать с Федеральным Собранием, а глава региона может ни с кем не согласовывать?

Анатолий Цуркин: Глава региона согласовывает с местной законодательной властью.

Валентин Филиппов: А вообще, для объявления чрезвычайной ситуации что надо: какое-то количество погибших, умерших?

Анатолий Цуркин: Нет, почему? У нас же на паромной переправе никто не погиб.

Здесь вопрос, что определённые действия, по которым субъект Российской Федерации считает, что возможно объявление чрезвычайной ситуации, и что не объявление чрезвычайной ситуации может привести к гибели людей, в том числе остановки каких-то крупных промышленных комплексов, может повлиять на интересы граждан, на их здоровье, другие сопутствующие факторы чрезвычайной ситуации, то такая ситуация объявляется.

На сегодняшний момент ни в одном регионе не введена чрезвычайная ситуация, введены ограничительные меры, меры рекомендательного характера согласно указу президента и указов губернаторов по регионам, определённым гражданам можно выходить, все сферы жизнедеятельности, какие-то предприятия не работают, какие-то работают. За нарушение этих мер предусмотрены санкции действующего законодательства.

Мы можем знать, что Государственная Дума, в том числе, приняла изменения в части нарушения карантинных мер.

Валентин Филиппов: Во всём мире этой эпидемией коронавируса каждое правительство немножко воспользовалось. На Украине, например, быстренько продали землю. Во Франции предложили вместо карантина всем отправиться помогать фермерам. Чисто такой трудовой семестр, как у нас в институте было: идите, собирайте урожай. В США что-то мутят, по-моему, к выборам Трампа. В Италии, по-моему, тупо пытаются получить страховку по 25 тысяч евро, свозя в больницы умирающих от инсульта.

Не кажется ли вам, что в мире происходит использование коронавируса в каких-то неблаговидных целях?

Анатолий Цуркин: Понятно, что использование, в том числе коронавируса…. Все используют его, как могут. Кто-то с целью заработка, кто-то с целью создания паники, кто-то с целью создания фейков, искажения информации. Кто-то его использует с целью борьбы с этой короновирусной инфекцией. В любом случае, не все используют эту ситуацию в честном режиме.

Кто-то имбирь продаёт по пять тысяч, кто-то марлю…. Кто-то поддаётся панике, кто-то говорит, что на самолётах летают и опыляют. В рамках отсутствия здравой или неполной информации и появляющимся фейкам, поддаются каким-то определённым действиям, в том числе паническим: скупка гречки и так далее.

Не все, к сожалению, власти правильно трактуют. Правильные решения подают неправильном ключе. Здесь ситуация такая, что это имеет место. И в любом случае мы должны внимательно и здраво относиться ко всей той информации, которая сегодня подаётся во всех средствах, не то, что массовой информации, а в том числе социальных сетях. Люди, прежде чем бежать в магазин за гречкой должны понимать, насколько это актуально, нужно и своевременно.

Валентин Филиппов: Хорошо. Огромное вам спасибо.

Анатолий Цуркин: Спасибо вам.

Валентин Филиппов: Желаю вам здоровья. Вот я думаю, психического здоровья нам и всему нашему обществу. Потому что победить коронавирус мы, конечно, победим, а вот психическое здоровье надо сохранить.

Анатолий Цуркин: Да, нам, прежде всего, надо сохранить ту часть общества, которую мы можем потерять эмоционально. Когда у нас неделю назад была эпидемия с гречкой, все думали, что на гречке, консервах и туалетной бумаге мы остановимся. Кто бы мог подумать тогда, неделю или десять дней назад, что имбирь пропадёт. Да, во многих средства, в том числе и социальных сетях, возникали вопросы о том, что мы, как всегда, вложили в доллары, а надо было вкладывать в имбирь.

Валентин Филиппов: Представляю в банке обмен: доллар, евро, имбирь…

Анатолий Цуркин: 🙂 Спасибо. До свидания.