Крым начнет сталкиваться с проблемой посттравматического синдрома участников СВО

Любовь Смирнова.  
03.02.2023 17:36
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Медицина, Россия


Крым в ближайшей перспективе начнёт сталкиваться с проблемой посттравматического синдрома участников СВО. Им страдают не только вернувшиеся с передовой военные, но и беженцы из боевых действий.

Такое мнение в эфире канала «Крым 24» высказал инструктор по тактической медицина курса «Воин» Владимир Ярмак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым в ближайшей перспективе начнёт сталкиваться с проблемой посттравматического синдрома участников СВО. Им страдают...

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«Скажу даже так, пример из собственной жизни. У меня очень хороший знакомый попал в экстремальную ситуацию, севастополец, не буду называть имена и места раскрывать. Но ситуация такая, что человек получил в конечном счете Георгиевский крест за свои заслуги. Но потом в общении потихонечку начинали понимать, что что-то не так. Сходил к психологу, диагностировали посттравматический синдром», – сказал Ярмак.

По его словам, проблема пока что не признана на официальном уровне.

«Сейчас даже у нас в Севастополе делаются робкие попытки провести какую-то реабилитацию, причём делаются они в основном психологами, не имеющими отношения к армии, – подчеркнул выступающий. – Хотя я скажу так, что наша военно-медицинская академия им. Кирова готовит высококлассных специалистов.

Но почему-то именно армейская военная медицина – это такое закрытое непробиваемое что-то, какая то капсула. Не всегда можем получать информацию, что там творится. Я более чем уверен, что информация собирается, что эта тема хорошо прорабатывается и потихонечку всё будет внедряться».

По словам медика, по лечению посттравматического синдрома, как и по лечению боевой хирургической травмы, выходят новые наставления.

«Проблема в том, что он раскрывается не сразу. Он может проявиться через 3 месяца, через полгода после того, как человек уже вернулся оттуда. Держать всех на контроле, наверное, очень тяжело военным медикам. Поэтому в эту проблему должны включаться, конечно, гражданские психологи. Их обучать надо, проводить какие-то специализированные мероприятия, как это всё делать», – пояснил Ярмак.

«Нужны хорошие администраторы. Специалисты у нас первоклассные во всех отраслях, заткнут за пояс любого и гражданского медика, и любого иностранного. У нас проблема с администраторами. Это надо обсуждать, выносить на поверхность, и да, это будет исправляться. Но это проблема актуальная», – добавил выступающий.

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