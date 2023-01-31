Крым начнёт в апреле обещанное выделение земли участникам СВО

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С апреля в Крыму начнут предоставлять земельные участки на берегу моря ветеранам и инвалидам СВО. Речь идёт о малоосвоенных ныне степных территориях на западе полуострова (район Сак и т.п.) и Востоке (побережье Азовского моря). На подведение инженерных сетей к местам компактного проживания бойцов и их семей республика потратит 240 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 1 апреля начнётся выделение участков, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – Участки в четырёх районах, все в приморской зоне, непосредственно примыкающие к морю. Общее количество сказать не могу, чтобы не открыть численность наших крымчан в воюющих подразделениях, но это несколько сотен гектар, чтобы удовлетворить всех без исключения. Сейчас идет оформление этих участков, их межевание, и к апрелю должны все закончить. С 1 апреля хочу, чтобы приступили к оформлению каждого индивидуального участка, мы 240 миллионов выделили на электроэнергию, водообеспечение, водоотвод и частично на газоснабжение. Мы ребятам должны».

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Земельные наделы в собственность будут предоставлять в Черноморском, Сакском, Раздольненском и Ленинском районах. К середине января были только определены массивы, где предстоит провести межевание, затем кадастрирование, и параллельно делать проекты на строительство электросетей, водопроводов, автомобильных дорог.

По оценкам специалистов, эту работу под силу закончить только к концу года.

Право на получение земельных участков имеют участники СВО, непосредственно задействованные в боевых действиях. И основная проблема, с которой сталкиваются при подаче заявлений, – отсутствие унифицированной справки о подтверждении участия в специальной военной операции.

Поскольку единой формы этого документа нет, военнослужащих просят обращать внимание на два момента – справку в обязательном порядке должен подписать либо командир войсковой части, либо исполняющий его обязанности; справка подаётся исключительно в оригинале и содержит только подтверждение об участии в специальной военной операции без характеристики службы. Справку с заявлением и ксерокопией всей страниц паспорта можно подать лично в муниципалитет, в электронной форме, посредством почтового отправления или через доверенное лицо.

В случае гибели участника СВО с заявления могут обратиться его родственники: супруг или супруга, дети и родители погибшего. По мере готовности документов на землю льготники будут получать уведомления. Право на получение участка дается один раз, и в случае отказа от предоставленного надела льгота утрачивается.