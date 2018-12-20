Крым нагнал отставание по ФЦП, а Севастополь – провалил программу

20.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Республика Крым практически справилась с выполнением Федеральной целевой программы по развитию региона после пребывания полуострова под властью Украины.

Так, власти республики к концу года реализуют программу на 93%. При этом соседний Севастополь снова отстал от сроков – здесь исполнение ФЦП составит на конец года лишь 63%. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Крыму по состоянию на 1 декабря было освоено 48 из 66,3 млрд. рублей, запланированных на этот год. В Севастополе данный показатель составил 3,3 из 7,6 млрд. рублей.

В следующем году суммы, выделяемые по ФЦП, будут на порядок большими – Крым получит 91,8 млрд. рублей, а Севастополь – 18,9 млрд. рублей.

Как сообщил в комментарии «ПолитНавигатору» крымский политолог Андрей Никифоров, такая разница в исполнении программы, а также отставание от сроков ее реализации связаны с постоянными внутриполитическими склоками, в которые погрузился Севастополь.

«В Севастополе просто власть больше занимается разборками внутри себя, поэтому ей некогда заниматься другими, более конструктивными делами. В республике в этом плане достигнута, я бы сказал, невиданная монолитность ветвей власти, республиканских лидеров. Это позволяет сконцентрировать все усилия для того, чтобы работать на единый результат», – заявил Никифоров.

С ним согласен его коллега Иван Мезюхо. По его словам, ситуация в Севастополе накалилась настолько, что для ее разрешения придется подключать федеральную власть: «Не секрет, что в городе-герое не прекращаются конфликты между законодательной и исполнительной властью. Это негативно отражается на социально-экономическом развитии региона. В Крыму же законодательная и исполнительная власть работает в единой команде. В рамках одного полуострова мы видим две разные модели управления. Одна модель предполагает консолидированную работу двух ветвей власти над решением текущих социально-экономических проблем, а другая модель управления характерна постоянными склоками, интригами и конфликтами. Я думаю, что, в конце концов, федеральный центр в очередной раз будет вынужден вмешаться в ситуацию в Севастополе, потому что политические конфликты в городе отражаются на экономических показателях».