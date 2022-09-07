Крым накопил достаточно газа для прохождения отопительного сезона

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В газохранилищах Крыма накоплено 1,3 миллиарда кубометров газа, что достаточно для прохождения отопительного сезона в плановом режиме. Три выведенных из строя ударами ВСУ буровых платформы компенсируют с материка по магистральному газопроводу, который обеспечивает топливом две ПГТУ ТЭС – «Балаклавскую» и «Таврическую».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Крыма Сергей

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«У нас в связи с нападением ВСУ была остановлена работа на трех платформах «Черноморнефтегаза», тем не менее предприятие готово обеспечить природным газом население Республики Крым, – сказал Аксенов. – Мы договорились с федеральным правительством, что цена на газ для крымчан не изменится в ближайшие полтора года точно. По поручению президента выделены дополнительные средства на зарплату сотрудникам, которые находятся во временном простое, до конца года и на компенсацию разницы в тарифе «Газпрому» за поставляемый на территорию Республик Крым газ. Деньги поступят в сентябре»

Аксенов выразил благодарность сотрудникам «Черноморнефтегаза» за работу в фактически боевых условиях, и заверил, что с 1 января они приступят к работе в штатном режиме. Соответствующие компенсационные выплаты пострадавшим сотрудникам направлены в полном объеме, в том числе по 6,5 миллионов рублей семьям пропавших без вести 7 сотрудников предприятия.

«Для прохождения отопительного сезона Крыму ничего не угрожает, сезон пройдет в штатном режиме, несмотря на происки врагов», – заключил Аксенов.

20 июня украинские военные обстреляли малую буровую платформу на Одесском месторождении в Черном море. Из 12 человек персонала были спасены 5, из них 3 госпитализированы. Остальные до сих пор числятся пропавшими без вести.

После обстрела с буровых платформ Одесского и Голицынского месторождений эвакуировали весь персонал из 219 человек. На остальных платформах, которые находятся дальше от украинского берега, добыча газа продолжается.