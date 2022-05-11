Крым наладил бойкий бизнес с Херсонщиной
Крым становится транзитной территорией для товарообмена с Херсонской областью.
Из-за Перекопа поступает сельхозпродукция, в обратном направлении – энергоресурсы и топливо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Помнится, многие восприняли как браваду наши заявления, после достижения нами энергетической автономии, что теперь не нам из Херсонской области, а мы в Херсонскую область будем электроэнергию поставлять, – отметил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. – И вот, оказалось, что это была не бравада, а точный прогноз. Сегодня все именно так и складывается: Херсон получает от нас интернет, телефонию, наши ГСМ, будет получать наше электричество и наш газ. Но это вовсе не означает, что мы себе в убыток кормим Херсон. Нет, мы становимся транзитной территорией. Очень выгодный, кстати, статус».
По словам спикера, освобожденная от нацистов часть бывшей Украины стремительно интегрируется с Россией. И здесь в передовиках республики Донбасса. К своему восьмому дню рождения они получили подарок — теперь их телефонным номерам присвоен российский «национальный код» +7. Это ещё один шаг к исполнению той мечты, за которую люди Донбасса голосовали 11 мая 2014 года — возвращению в состав России.
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