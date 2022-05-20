Крым намерен лишить украинских олигархов и политиков собственности на полуострове

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Крыму не отказываются от планов национализации имущества украинских политиков и бизнесменов, поддерживающих националистов.

Изъятие недвижимости хотят провести через постановление Госсовета от 30 апреля 2014 года, по которому большинство объектов украинской госсобственности и «Приватбанка» перешли в казну республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Соответствующий проект постановления в Госсовет Крыма внес глава республики Сергей Аксенов. Он предлагает дополнить постановление пунктом об оформлении права собственности Республики Крым на имущество иностранных государств, иностранных лиц, а также их бенефициаров и представителей, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия.

Земельные участки, движимое и недвижимое имущество будут включать в приложение к постановлению через голосование в сессионном зале, признавая их собственностью Крыма.

Накануне спикер республиканского парламента Владимир Константинов в интервью ТАСС заявил, что в Крыму примут региональный закон о национализации имущества украинских олигархов.

«Этот пакет для нас, для Крыма, приличный, он может быть в масштабах Российской Федерации не такой большой, но для Крыма он важный и значимый. В первую очередь, конечно, с моральной точки зрения, потому что нас люди засыпают жалобами, почему эти бандиты здесь зарабатывают и за наши деньги убивают наших ребят. Вот так они это трактуют. Поэтому здесь в первую очередь нужно восстановить моральную справедливость, и мы в этом направлении работаем. В Крыму это будет принято без всяких сомнений», – заверил Константинов.

Еще 4 апреля Госсовет Крыма проголосовал за поправки в Гражданский Кодекс РФ, позволяющие изъять недвижимость украинских высокопоставленных лиц на полуострове, в том числе коммерческого предназначения. Закон должен предусматривать также возможность изъятия имущества, фактически принадлежащего враждебным России лицам и структурам, независимо от того, за кем формально они числятся.

Порядок принудительного изъятия должен определяться законом субъекта федерации, имущество переходит в его собственность и не предусматривает компенсации.

Эту инициативу не поддержал Совет при президенте России по кодификации законодательства. В Совете посчитали, что такая инициатива Крыма противоречит статье 35 Конституции РФ, которая устанавливает, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал национализацию имущества украинских политиков и бизнесменов, поддерживающих националистов. В том числе, речь шла о крупных торговых объектах, которые подлежат аресту в пользу российского государства.

Известно, что основные объекты недвижимости украинской политической верхушки находятся на Южном берегу Крыма: квартиру в Ливадии имеет президент Украины Владимир Зеленский, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий владеет домом в Кореизе, своя недвижимость у председателя национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

Что касается торговых сетей, то скорее всего речь идет о сети строительных гипермаркетов «Новацентр» и «Новая линия», владельцем которых является украинский нардеп Александр Герега.