Крым направил излишки электроэнергии на поддержку Херсона и Запорожья

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Три теплоэлектростанции компании «КрымТЭЦ» обеспечивают энергоснабжение Херсонского и Запорожского регионов. В период украинской блокады и блэкаута 2015 года именно эти три ТЭЦ были единственными источниками электроэнергии на полуострове, напоминает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас Крым полностью обеспечен собственной генерацией – новые ТЭС «Таврическая» и «Балаклавская» вырабатывают по 470 мегаватт электроэнергии каждая. Пиковое потребление Крыма составляет 1,2 ГВт, обычный уровень – это 800 МВт.

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«С 17 октября, по распоряжению Системного оператора Единой Энергетической системы России компания «КрымТЭЦ» перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании, – отметили в компании. – В кратчайшие сроки, на месяц ранее запланированных сроков были завершены ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании – специалисты работали посменно, в круглосуточном режиме без выходных».

Сакская ТЭЦ прошла полную модернизацию и полностью укомплектована отечественным оборудованием, включая турбины. Ее мощность составляет 120 МВт. Симферопольская ТЭЦ подлежит модернизации, максимально она вырабатывает 90 МВт. Камыш-Бурунская ТЭЦ, которая обеспечивает горячей водой поселок Аршинцево в Керчи, генерирует до 30 МВт.

«Сейчас общая мощность наших генерирующих объектов – порядка 160 мегаватт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередачи, которые были взорваны в 2015 году, – рассказал гендиректор «КрымТЭЦ» Тарас Целый. – Через 10 дней завершится плановый ремонт оставшегося оборудования, и при необходимости мы сможем еще увеличить выработку».