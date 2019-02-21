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21.02.2019
 
Кавказ, Крым, Россия, Туризм
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«Крым нас не догонит», – в Сочи не боятся конкуренции

Курорты Сочи не боятся конкуренции со стороны Крыма, поскольку, пока на полуострове после Украины будут приводить туристическую инфраструктуру к современным стандартам, курорт на Кавказе выйдет на еще более высокий уровень.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил Сергей Бачин, гендиректор курорта «Роза Хутор».

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«Мы же не стоим на месте. Пока в Крыму будут строить соответствующую инфраструктуру, пройдет еще пять-десять лет, за это время мы продвинемся еще дальше», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В качестве примера развития Бачин привел планы по открытию сети из восьми–десяти экологических лагерей вокруг «Розы Хутор», куда по тропам могут приходить туристы, отдыхать и отправляться дальше. На создание только одного такого лагеря потребуется от 50 млн до 70 млн рублей.

Сейчас «Роза Хутор» может принимать до 7 тысяч отдыхающих одновременно.

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