Крым наш: Супер ролик о красотах полуострова

23.11.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Фотограф Роберт Санасарян презентовал ролик с красотами Крымского полуострова, снятый при помощи дронов на протяжении 2020 года, в том числе, во время карантина и «блокады» Севастополя из-за пандемии.

Работа по монтажу длилась с лета, за время съемок было разбито несколько беспилотников, рассказал автор в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости