23.11.2020, Севастополь, Виктор Орлов
 
Крым, Россия, Туризм
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Крым наш: Супер ролик о красотах полуострова


Фотограф Роберт Санасарян презентовал ролик с красотами Крымского полуострова, снятый при помощи дронов на протяжении 2020 года, в том числе, во время карантина и «блокады» Севастополя из-за пандемии.

Работа по монтажу длилась с лета, за время съемок было разбито несколько беспилотников, рассказал автор в своем блоге.

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