Крым нашел новый метод борьбы с украинской блокадой

28.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Правительство Крыма не спешит восполнять за счет бурения скважин дефицит воды на севере полуострова, возникший в результате блокады Украины. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«К скважинам стали относиться щепетильно. Мы не знаем, будет ли в них вода через 10-30 лет. Каждый хочет быстро. А там где скважины неглубокие, это соли. Через год-два почвы наши белые. Овощеводы не знают, что делать. Мы можем просто остаться без земли при таком поливе», – сказал Рюмшин.

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По его словам, в Красноперекопском, Раздольненском и Джанкойском районах уже идет подсоление подземных вод.

«Мы выбираем воду, а она заходит со стороны Сиваша. Люди будут пить некачественную воду. Скважины это не выход сегодня для Крыма», – сказал Рюмшин.

Более перспективным ему кажется использование надводных источников. Так, в Красногвардейском районе в следующем году 12-13 тыс га будут орошаться за счет переброски вод рек по руслу Северо-Крымского канала.

«Сейчас эти воды просто уходят в Сиваш. Освоение этих земель даст возможность животноводческим хозяйствам выращивать кормовые культуры – кукурузу и сою», – сказал Рюмшин.

Еще одним источников воды могут стать очищенные сточные воды. Так в Гвардейском они при качественной очистке дадут возможность орошать 500 га полей. Республика выделяет деньги на закупку оборудования.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в советские времена за счет средств Северо-Крымского канала на полуострове орошалось 470 га полей. При Украине этот ресурс целиком не использовался. Орошалось всего 130 га. После того, как Киев перекрыл Крыму воду орошаемых земель почти не осталось, сейчас орошается 14 тыс га. Правительство республики ставит задачу довести к 2020 году площадь орошаемых земель до 45-50 тыс га.