Крым нащупывает выход на аравийцев через подружившихя с ними сирийцев

На Санкт-Петербургском экономическом форуме Крым подписал инвестиционных соглашений на 200 миллиардов рублей с отечественными инвесторами и сделал наметки на будущий экспорт за рубеж.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил вице-премьер правительства Крыма – постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня линия общая связана с тем, что необходимо привлекать, прежде всего, инвесторов из Российской Федерации. И мы подписали такие соглашения с целым рядом компаний на общую сумму порядка 200 млрд руб, которые будут развивать проекты на территории Республики Крым. Эти проекты касаются как жилищного строительства, так и агропромышленного комплекса, а также курортной и рекреационной сферы. Соглашения подписаны как с крымскими, так и с российскими инвесторами», – отметил вице-премьер.

Он уточнил, что это не исключает контактов с зарубежными инвесторами, и по этому поводу состоялась встреча с сирийской делегацией.

«Здесь находился министр финансов Сирии, посол Сирийской Республики в Москве, с ними мы провели переговоры, которые касались проведения нашей совместной крымско-сирийской комиссии и вопросов, которые будут обсуждаться на большой российско-сирийской межправительственной комиссии, которая должна состояться в течение ближайшего месяца», – сообщил Мурадов.

Также, в рамках ПМЭФ, подписано соглашение с Республикой Южная Осетия о взаимодействии в экономике, торговле, культуре и образовании.

«Что касается других государств-участников форума, то действительно, Объединённые Арабские Эмираты были представлены, наверное, самой большой зарубежной экспозицией. Они привезли интересную культурную программу, но контакты с ними пока только носят первоначальный ознакомительный характер, и это работа ещё впереди. По линии Южного центра поддержки экспорта планируется визит в эту страну и контакты бизнеса. И ОАЭ, и другие арабские страны всё более позитивно настроены в отношении Крыма, и мы даже с нашими сирийскими партнерами обсуждали перспективу создания такой входной точки, или как сейчас принято говорить на нелюбимых иностранных языках, хаба для того, чтобы вывозить крымские товары через Сирию в другие арабские страны и из Сирии вывозить товары арабских стран напрямую в Крым», – пояснил Мурадов.

Он уточнил, что для товарообмена между Крымом и Сирией нет никаких препятствий: корабли из Крыма могут идти в Сирию, и из Сирии в Крым. В других портах существуют ограничения для тех судов, которые идут из Крыма.

«Поэтому такой хаб будет работать у нас в целом на ближневосточном направлении, если конечно, мы об этом договоримся и сможем сформировать соответствующую судоходную линию. Всё находится в активной работе. Думаю, что для Крыма открываются широкие возможности, благодаря, в том числе, и Санкт-Петербургскому форуму для работы на арабском направлении», – заключил Мурадов.

Напомним, соглашение с Сирийской Арабской Республикой о поставках зерна руководство Крыма подписало еще в январе прошлого года. Тогда министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер Аль-Халиль сообщил, что общий объем поставок запланирован в 1,5 миллиона тонн в год, но сколько в нем именно крымской пшеницы сказать сложно. Детализация соглашений о товарообороте была запланирована на середину февраля. Но официальных сообщений о дополнительных соглашениях, уточняющих объем и перечень товаров, не было. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, некоторые детали переговоров засекречены.

Грузооборот между Крымом и Сирией должны были выполнять суда, которые уже находятся под санкциями. А портами приема и отправки грузов – Феодосийский и Керченский, которые с этой целью передали в федеральную собственность. Загрузка должна составить до 5 миллионов тонн в год с перспективой наращивания до 14 миллионов тонн.

Официальных сообщений о товарных операциях с Сирией не было, хотя говорят, что товарооборот есть, но под грифом «секретно». Проблемы возникли с судами для доставки грузов, поскольку своего торгового флота у Сирии и Крыма нет, а фрахтовать суда компании не согласны.

Но это не мешает Мурадову рисовать планы совместной судоходной компании, загрузки простаивающих портов не только для Сирии, но и для Беларуси. По словам вице-премьера, Крым позиционирует себя как южные морские ворота России, следовательно, союзного государства, и Белоруссия может рассматривать крымские порты как канал выхода на международные порты и зарубежных партнёров.

Однако пока что Беларусь строит терминал для перевалки белорусских грузов в Мурманске, а из Крыма до Минска не могут запустить анонсированный маршрут по железной дороге. Авиасообщение с Крымом пока закрыто, но даже на перспективу рейсы в Белоруссию не обсуждаются.

Что касается Сирии, то значимым проектом сотрудничества стало создание экопарка в историческом центре Дамаска, участие в котором принимают специалисты Никитского ботсада.