Крым научит новые субъекты РФ грамотно конфисковать имущество украинских дельцов-русофобов

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Опыт Крыма по национализации имущества украинских олигархов и иностранных подданных, поддерживающих киевский нацистский режим, пригодится новым регионам РФ.

Донецкая Республика уже прислала в Госсовет Крыма запрос на 12 листах о процедуре и порядке включения имущества в казну республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказал в эфире «Радио «Крым» депутат Госсовета, член бюджетного комитета Сергей Додонов, новые регионы активно интересуются законодательной инициативой Крыма о национализации.

«Не вдаваясь в подробности, мы сегодня получили запрос-консультацию от наших коллег из Донецкой Народной Республики на 12 листах из 67 вопросов о том, что делать и как быть, – отметил он. – Мы в ближайшее время ждём к нам в гости коллег, и сами поедем в Донецк, чтобы помочь оптимизировать законодательство ДНР и поделиться своим опытом. У них ситуация еще более сложная, чем у нас была в 2014 году. Тем не менее, опыт Крыма для этих четырех новых территорий Российской Федерации будет очень полезен».

Додонов пояснил, что многие позиции по национализации имущества Крым отстоял в Конституционном суде Российской Федерации. По ряду объектов были судебные споры.

«Ведь были обращения, которые были связаны с туристическими объектами, с промышленными объектами, и в течении 2015-18 годов шли судебные процессы. Было подано около 80 исков, все абсолютно мы отстояли, решения остались незыблемыми, и оснований для подачи иска в тот же Европейский суд по правам человека у заявителей практически не оставалось. Поэтому позиция, выверенная юридически, она проверена в судах различных уровней, поэтому действительно сегодня можем делиться опытом», – подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что первая волна национализации в 2014-2015 годах касалась изъятия имущества и активов украинского «Приватбанка» и его владельца Игоря Коломойского, а также объектов критической инфраструктуры.

«Были национализированы активы господина Коломойского – это пансионат «Форос» и ещё порядка 40 объектов недвижимости, которые ему принадлежали, – напомнил Додонов. – В рамках программы приватизации объекты были проданы, из этих средств были компенсированы вклады в «ПриватБанке». Дальше, и я с этим согласен, необходимо было принимать решения и по имуществу Яценюка, и по имуществу Зеленского, Джемилева, Чубарова, Сенченко, Денисовой – перечень объектов очень большой».

Тем не менее, на протяжении 8 лет объекты недвижимости оставались в собственности лиц, публично заявивших о своей враждебной позиции по отношению к российскому Крыму. Часть из них – это действующие предприятия, как Бахчисарайский завод «Стройиндустрия» и сеть гипермаркетов «Новацентр». Часть существуют в виде украинских юрлиц, как ОАО «Залив», а имущественный комплекс выведен на баланс российского юрлица. Их перечень определяет специальная комиссия и предложит для включения в список национализированных объектов. Дальше процедура оценки, приватизация и зачисление средств в бюджет Республики Крым.

«На уровне федерации такие нормы тоже действуют, – отметил Додонов. – Ушли многие бренды, торговые марки. Мы знаем, что в отношении к McDonald’s эти процедуры приняты, и там, где понимают, что владельцы уходят насовсем, предприятие ликвидируют и передают во временное управление с дальнейшим акционированием. Там, где понимают, что бизнес уходит на время, его выкупают с последующим правом вернуть обратно. У нас в республике будет только одно направление – никакого права вернуться обратно не будет. Поэтому подход довольно жёсткий».