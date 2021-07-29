«Крым не наш». Чем готовы расплатиться коммунисты за наследство Навального

29.07.2021, Москва, Елена Острякова

Самарский депутат-коммунист Николай Бондаренко, принимавший активное участие в зимних митингах в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального, отказался признавать принадлежность Крыма России.

«Вы меня поставили в тупик. Вы хотите, чтобы я сказал: Крым наш? Нет, не скажу», – ответил Бондаренко на вопрос «Чей Крым?».

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Ранее о Навальном комплиментарно отозвался бизнесмен Павел Грудинин, исключенный ЦИК из первой тройка федерального списка КПРФ за аферы с оффшорами.

«Я убежден в том, что его посадили… это абсолютная политика. Он говорил правду, наверное. Потому что, если бы он говорил неправду, это было бы совершенно по-другому. Его бы посади за клевету. А ведь никто за клевету его не посадил», – сказал Грудинин в эфире либерального телеканала «Дождь», «забыв», что Навальный был приговорен к штрафу по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Вообще российский коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым стали последнее время частыми и любимыми гостями у либеральных СМИ. Ведущие их уже не подкалывают, и не касаются опасных тем типа Сталина и репрессий.

Объясняется это тем, что после планомерной зачистки поля несистемной либеральной оппозиции, представителей которой либо просто не регистрируют, либо привлекают к суду, КПРФ становится основным выгодополучателем так называемой системы «умного голосования», придуманной Навальным. Смысл ее в том, чтобы отнять как можно больше голосов у «Единой России». Для этого нужно голосовать за любого проходного кандидата не от партии власти. И тут приоритет у коммунистов, за которых теперь агитируют либералы. Политолог Аббас Галлямов уверяет, что либеральный избиратель признал КПРФ своими. «Шансы на это усиливаются, особенно, после того как эта история с Грудининым началась. Тем более, если будут в отношении Бондаренко, сейчас появилась информация, раскручиваться репрессии, тогда к гадалке не ходи. Если следующий месяц пройдет под знаком, когда главные политические новости будут связаны с претензиями к КПРФ, то даже неважно, что сама КПРФ, будет делать. Власть сейчас сама указывает пальцем на КПРФ и говорит: “Вот мой враг”. Негативные упоминания КПРФ за прошлую неделю взлетели стремительным домкратом. Если это будет продолжаться, то независимо от того, что будут делать коммунисты, они станут главными бенефициарами «Умного голосования». Лавры главного оппонента присваиваются действиями властей. До этого главным врагом были либералы: Навальный, Гудков — их всех выдавили и сейчас взялись за КПРФ. Избиратели Навального смотрят на происходящее и узнают в КПРФ самих себя», – сказал Галлямов в эфире «Эха Москвы».

Коммунисты активно вживаются в образ «своих» для либералов. Тот же Бондаренко активно посещает ночные клубы, как это модно у лидеров несистемной оппозиции, стремящейся понравиться маргинальной молодежи. Он устраивает скандалы на камеру, то нападая на руководителя ЦИК Эллу Памфилову, то срывая встречу кандидата от «Единой России». Еще один коммунист-навальнист Валерий Рашкин регулярно устраивает несанкционированные акции, где скандируют либеральный лозунг «Россия будет свободной». Даже патриарх Зюганов грозит властям уличными беспорядками.

Но похоже либералов не вполне устраивает чисто стилистическое сходство коммунистов с Навальным. За поддержку адептов «умного голосования» придется платить принципами. Крым уже не наш. Что дальше?