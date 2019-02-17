17.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Многие киевляне недовольны политикой киевской власти по отношению к жителям Крыма и не верят в возвращение полуострова в состав Украины.

Видеозапись с соответствующим опросом жителей Киева опубликовал на своём YouTube-канале украинский журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео, указывает автор, было записано 12 мая 2018 года.

Некоторые из опрошенных по-прежнему считают Крым Украиной и надеются на возвращение полуострова после смены власти или распада России. Но все же значительная часть киевлян не верит, что Крым снова станет украинским.

«Я думаю, Крым к нам не вернётся. У меня там живёт подруга, и она сказала, что им там очень хорошо, и что назад на Украину они не хотят, у них хорошая пенсия, и жить у них лучше», – поделилась своим мнением киевлянка.

Также киевляне отмечали, что люди в Крыму остались такими же доброжелательными к туристам, и ездить отдыхать туда для жителей Украины просто и безопасно.

«Я думаю, не вернётся, и с этим надо смириться. Лично я могу сейчас сесть в Лисичанске на маршрутку и приехать в Ялту. Часов десять езды и всё, без проблем. Единственное, что были гривны, а сейчас рубли», – рассказал еще один киевлянин.

Также некоторые жители украинской столицы оказались удивлены нелогичными действиями киевской власти.

«Если вы говорите, что Крым украинский, то зачем вы перекрываете им воду, ломаете линии электропередач, кричите, что они все там гады и плохие люди?», – недоумевали опрошенные.