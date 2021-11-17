«Крым не наш»: Работающие на президентский грант «благотворители» отказали «Севастопольским мамам»

Любимая забава либерально-настроенной общественности России – это игра в благотворителей. Они, такие хорошие, делают хорошие дела, а вот все другие – делают плохие. Но на этих хороших делах, странным образом, представители этой доли российского общества вполне неплохо себе живут, торгуя собственными ценностями и принципами.

О том, как работает благотворительный фонд «Нужна помощь» под руководством человека с детским именем Митя Алешковский подробно и с картинкам написал «Ридус» в своем журналистском исследовании. О «сытом милосердии» в виде чрезмерных трат благотворительных пожертвований можно ознакомится и в подробном материале издания «Версия». Еще ряд блогеров и благотворителей неоднократно уличали Митю Алешковского во лжи и чрезмерной тяге к дорогой и красивой жизни.

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Не так давно ряд благотворительных фондов во главе с Митей Алешковским обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не распространять на их деятельность закон об иностранных агентах.

«Постоянно ждешь, что тебя прихлопнут», – так комментирует на страницах СМИ, признанного иностранным агентом, благотворитель на доверии.

И совершенно правильно ждет, потому как тому, кто работает честно и по закону – опасаться проблем с ним не приходится.

О том, что Благотворительный фонд «Нужна помощь» получает финансирование из-за рубежа и при этом отказывает в помощи организациям и гражданам из Крыма и Севастополя, «ПолитНавигатору» рассказала Елена Голубева, руководитель общественной организации «Севастопольские мамы».

«Благотворительный фонд «Нужна помощь» на своем сайте проповедует о своих ценностях и миссии в контексте того, что они против дискриминации. А еще то, что ставят профессиональную помощь выше личных убеждений. Признаться, что руководитель этого фонда проповедует крайне агрессивные либеральные ценности и довольно непрозрачно работает со своими донорами, мы уже узнали позднее. А до этого нашей организации пришел отказ в регистрации на фандрайзинговой площадке по причине того, что мы находимся и работаем в Севастополе. Руководители этого фонда просто сегрегировали по территориальному признаку и поставили законы Российской Федерации ниже иностранных санкционных требований», – рассказала «ПолитНавигатору» Елена Голубева.

Если посмотреть на историю становления и развития БФ «Нужна помощь», то можно увидеть следующее. В 2015 году фонд регистрируется в правовом поле, а уже в 2017 году получает существенное финансовое вливание – президентский грант в размере 23 млн. рублей. На эти деньги фонд и создает информационный портал «Такие дела» и фандрайзинговую платформу «Пользуясь случаем».

Конечно, наличие государственного финансирования не исключает того, что каждый год Митя Алешковский списывает на содержание этих инструментов десятки миллионов благотворительных средств, что присылают добрые и отзывчивые граждане для лечения больных детей или спасения животных.

Правительственная премия в 2018 году, новый грант в размере 3 млн рублей и доступ ко всем инфраструктурным ресурсам для развития благотворительности в России не ограничил финансовых аппетитов Алешковского. Иностранные деньги тоже потекли рекой в фонд, а спонсоры стали выдвигать свои требования, которые Алешковский и рад выполнять в угоду «западным партнерам».

Для него ответ на вопрос «Чей Крым?» очевиден, как и нам очевидно то, что никакими деньгами этот либерально настроенный благотворитель на доверии не брезгует.

На сайте Фонда президентских грантов уже в начале ноября появились еще три заявки на финансирование за счет государственных денег: вновь он хочет получить запредельные миллионы на пропаганду либеральных ценностей и вводит в заблуждение спонсоров о том, что для него Россия – это и Крым, и Севастополь.

Севастопольские общественники, тем временем, готовят жалобу в Минюст РФ.