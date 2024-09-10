Крым не наш. Забудьте – киевский философ

Анатолий Лапин.  
10.09.2024 15:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 928
 
Война, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Россия


Украина уже не выйдет не только на границы 1991-го, но и на границы 2014-го, как и 2022-го. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению философа, эту данность необходимо принять и не жить воспоминаниями.

Украина уже не выйдет не только на границы 1991-го, но и на границы 2014-го,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«По любому, как бы мы ни вышли из войны, той Украины, даже Украины с 14-го по 22-й год не будет. Не будет, мы не выходим. А это значит – какое-то другое государство, утвержденное референдумом, со сменой Конституции. Потому что нам же надо как-то будет решать этот вопрос. В этом смысле контурная идентичность же удерживается Конституцией. Пока не поменялась идентичность, все рисования карты без Крыма неконституционны, а это значит, что закладывается серьезный конфликт, мы вынуждены будем на белое говорить черное.

Крым – украинский, да? Так чего ты туда не едешь? Потому что он оккупирован. Так, значит, он не украинский. Нет, он временно оккупирован. А как долго? И человек должен соотнести – еще в своей жизни он увидит неоккупированный Крым или не увидит. И это является вопросом, потому что контурная идентичность очень зыбка, она ничем не подтверждена, кроме памяти и желания, а это очень зыбкие вещи. Хотелки – это штука хорошая, но мало ли, кого я хочу или что я помню. Я помню еще Советский Союз и хочу молодость вернуть. И что?», – заявил Дацюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть