Крым не ваш: Никарагуа и Польша довели до истерики МИД Украины

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Польский президент Анджей Дуда выступил с неоднозначным заявлением, которым остался недоволен МИД Украины.

Возмущение украинской стороны вызвало интервью польского лидера Kanal Zero, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изначально все шло по накатанной дороге антироссийской пропаганды.

«Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой», – сказал Дуда.

У него уточнили, сможет ли Украины возвратить под свой контроль Крым.

«Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск», – ответил польский президент.

Он добавил, что Крым для России «особое место».

«Потому что на самом деле, если мы посмотрим исторически, он долгое время был в руках России», – заявил Дуда.

Вскоре после этого посол Украины в Варшаве Василий Зварыч в своем микроблоге опубликовал пост, посвященный Крыму. Судя по тому, что пост был опубликован на языке страны пребывания и без перевода на украинский, запись явно адресовалась польской аудитории.

«Крым – это Украина: есть и останется. Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это беспрекословно. Мы верим и действуем вместе», – написал Зварыч.

Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что в Польше далеко не случайно дали понять, что Россия имеет права на Крым.

«Думаю, что тем самым они постепенно в т.ч. готовят почву к «справедливому разделу» Украины, где историчность той или иной ее территории будет считаться аргументом при ее оккупации и дальнейшего присоединения. Напомню, поляки таковыми считают всю Западную Украину. Раздел Украины все ближе и ближе. И принимать в нем участие будут почти все ее соседи…», – считает Подоляка.

Еще одним поводом для негодования МИД Украины стал визит крымской делегации в Никарагуа, где было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и побратимстве между Ялтой и третьим по величине никарагуанским городом Гранадой.

«В связи с приездом российской делегации из временно оккупированного Крыма в Никарагуа Министерство иностранных дел Украины передало правительству этого государства ноту протеста», – сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

Он добавил, что действия Никарагуа якобы «грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины, а также нормы международного права, в частности, Устав ООН».

«Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью территории Украины, в отношении которой у представителей российской оккупационной администрации нет никакой правосубъектности», – утверждает Николенко.