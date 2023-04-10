«Крым не возьмем. Татары ничего не получат»: отец Сони Кошкиной о перспективах ВСУ 

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Украинской армии не хватит сил для того, чтобы пройти через узкий Перекопский перешеек и захватить Крым.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил профессор журналистики Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удар по Феодосии и оккупация… деоккупация, простите, Крыма – вы ж понимаете, что это совершенно разные стратегические понятия. У нас нет сил. Ну куда мы будем идти, через перешеек? Морской десант высадить нельзя, это уже понятно слону. Со времён Нормандии понятно, что морской десант заканчивается тем, что его перебьют.

А идти через перешеек – там два дивизиона гаубиц поставить, они его перекрывают. Нет, мы не возьмём Крым», – сказал профессор.

Он возмутился, что киевское руководство планирует отдать полуостров меджлисовцам, которые не имеют на него никаких прав и даже не помогают воевать против России.

«И потом у меня возникает совершенно законный вопрос: что это за бред собачий, когда мы говорим, что, освободив Крым, отдадим его крымским татарам? Вы слышали про крымско-татарский батальон, татарские подразделения? Я, например, нет. Значит, мы освобождаем, и что? По всему телевидению идёт, что отдаём его татарам. Почему? Какое они имеют право на крымскую территорию? Это не их историческая земля», – резюмировал Василенко.