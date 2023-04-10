«Крым не возьмем. Татары ничего не получат»: отец Сони Кошкиной о перспективах ВСУ 

Вадим Москаленко.  
10.04.2023 14:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1338
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинской армии не хватит сил для того, чтобы пройти через узкий Перекопский перешеек и захватить Крым.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил профессор журналистики Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии не хватит сил для того, чтобы пройти через узкий Перекопский перешеек и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Удар по Феодосии и оккупация… деоккупация, простите, Крыма – вы ж понимаете, что это совершенно разные стратегические понятия. У нас нет сил. Ну куда мы будем идти, через перешеек? Морской десант высадить нельзя, это уже понятно слону. Со времён Нормандии понятно, что морской десант заканчивается тем, что его перебьют.

А идти через перешеек – там два дивизиона гаубиц поставить, они его перекрывают. Нет, мы не возьмём Крым», – сказал профессор.

Он возмутился, что киевское руководство планирует отдать полуостров меджлисовцам, которые не имеют на него никаких прав и даже не помогают воевать против России.

«И потом у меня возникает совершенно законный вопрос: что это за бред собачий, когда мы говорим, что, освободив Крым, отдадим его крымским татарам? Вы слышали про крымско-татарский батальон, татарские подразделения? Я, например, нет.

Значит, мы освобождаем, и что? По всему телевидению идёт, что отдаём его татарам. Почему? Какое они имеют право на крымскую территорию? Это не их историческая земля», – резюмировал Василенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть