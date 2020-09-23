Крым не зависит от украинской воды – киевский эксперт

23.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на заявления киевских политиков и националистов о борьбе с «оккупантами» с помощью водной блокады, в Крыму от внезапной засухи отчасти страдают коренные жители и аграрный сектор, в то время как военные базы полностью обеспечены всем необходимым.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что в Крыму пока что не такая критическая ситуация. Вы же видите, что даже ваши репортажи показывают, что сегодня страдает гражданское население, коренные крымчане, а военные не страдают, Севастополь не страдает, размещённые базы не страдают, потому что пока достаточно той воды, которая добывается из скважин и другими способами.

Иными словами, ситуация не такая критическая, и потому очевидно, что Путин пока ищет какие-то другие варианты обеспечения Крыма водой.

А при таком количестве воды, которая была, когда Крым был не оккупированный, а частью Украины, тогда там развивался аграрный сектор, но сейчас России не нужен этот аграрный сектор», – отметил Перепелица.