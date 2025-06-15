«Крым ничему не научил» – Киев своими руками отрубает от Украины новые неподконтрольные территории

Вадим Москаленко.  
15.06.2025 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Киевские власти вслед за Крымом и Донбассом продолжают своими же руками отторгать новые территории.

Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший в 2022 году Украину экс-депутат Верховной рады, бывший владелец запрещённого Зеленским телеканала «Наш» Евгений Мураев, находящийся, по его словам, сейчас в Китае, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские власти вслед за Крымом и Донбассом продолжают своими же руками отторгать новые территории....

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«Если вы перегораживаете Северо-Крымский канал, пытаетесь не поставлять воду в Крым, чтобы засолилась почва, по сути, умерла, то вы надеетесь на взаимную любовь? Это же глупость. Когда Кива взрывал опоры в Крым, было же понятно, что через время будут построены две нитки по дну Чёрного моря, и энергобезопасность Крыма будет обеспечена Россией.

То есть украинская электроэнергия в Крым не идёт, Россия строит туда новые ветки – так Крым тогда чей? Вы сами определитесь, я к украинской власти, в первую очередь, обращаюсь. Вы сделали всё, чтобы люди, живущие в Крыму и на Донбассе, никогда не захотели вернуться в Украину», – сказал Мураев.

При этом, по его словам, история повторяется.

«Если вы сейчас отключаете Херсонскую, Запорожскую области от света. Об этом почему-то молчит Россия и не говорит украинская власть, что сейчас, несмотря на энергетическое перемирие негласное, которое требовал и Зеленский, и о котором говорила Россия (Россия же сейчас не наносит удары по энергетике Украины), последние дни (я просто на связи) системно выносят подстанции. Украинские БПЛА.

Многие украинцы, которые находятся на неподконтрольной территории, которую Россия уже считает своей, остались без света. Кого они клянут, как вы думаете, Путина или Зеленского?

Сейчас им всеми возможными способами и Сальдо, и Балицкий будут восстанавливать энергоснабжение за счёт мобильных передвижных генераторов или газовых. Скажите, чья им власть будет роднее, кем они себя будут чувствовать, русскими или украинцами?», – заключил политик.

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