Крым обещает засудить Украину. Остаётся самая малость – взять Киев или поймать украинскую верхушку

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На 31 июля назначено первое судебное заседание по иску о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады Крыма. Первое слушание в Арбитражном суде определит круг третьих лиц, привлекаемых к процессу. Как сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, по существу дело должны рассмотреть в сентябре.

Остаётся загадкой, как чиновники рассчитывают принудить власти Украины исполнять решение российского суда. Ведь пока что украинские деятели упиваются безнаказанностью и угрожают захватом самого Крыма при помощи стран НАТО. Поэтому, увы, в нынешних условиях судебная тяжба выглядит лишь как пиар-акция Константинова (по примеру не имевших никаких последствий «народных трибуналов над хунтой», проводившихся в Донбассе во времена Владислава Суркова). Для наказания военных преступников успех должны продемонстрировать или военные, перейдя из обороны к освобождению Матери городов русских, или же спецслужбы, чтобы обеспечить поимку и доставку виновных на скамью подсудимых.

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Так или иначе, но спикер Константинов обещает:

«Мы до копейки посчитаем ущерб, нанесенный Крыму и крымчанам террористическим образованием «Украина», и со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы в полном объёме взыскать компенсацию с этой банды», – заверил он.

«Наши юристы сейчас готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, которые в результате водной блокады понесли убытки. Это, в том числе, такие предприятия как Крымский содовый завод, завод «Титан» и другие. Также готовятся проекты типовых исковых заявлений для физических лиц — индивидуальных предпринимателей, которые пострадали вследствие водной блокады. До конца июля мы планируем завершить всю организационную работу», – написал Константинов в своем телеграм-канале.

Напомним, речь идет о взыскании 152 млрд рублей потерь бюджета от блокады Северо-Крымского канала без учета убытков сельхозпроизводителей и жителей сел, вынужденных покинуть свои дома из-за пересохших колодцев.

При этом один из инициаторов водной блокады Крыма, экс-нардеп Андрей Сенченко похвастался в эфире украинского ТВ, что нанес ущерб Кремлю в 20 миллиардов долларов, в которые бюджету Российской Федерации обошлась новая система водоснабжения полуострова. Ущерб сельхозпредприятий, фермеров, частных хозяйств оценивается около 1,4 триллиона рублей.

Всего Крым собирается предъявить Украине иски по 5 блокадам полуострова: водной, энергетической, транспортной, банковской и продовольственной. Одновременно власти Крыма настаивают на привлечении к уголовной ответственности 12 организаторов блокад: экс-нардепа Верховной рады Андрея Сенченко, лидеров запрещенного меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, экс-вице-премьера Республики Крым Ленура Ислямова, а также бывших президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука, экс-представителя президента Украины в виртуальной АРК Бориса Бабина, экс-главу Государственного агентства водных ресурсов Василия Сташука, экс-нардепов Игоря Луценко и Владимира Парасюка, бывшего главу Херсонской области Андрея Путилова, а также экс-главу администрации Геническа (Херсонская область) Александра Воробьева.

Крымский опыт судебного взыскания ущерба с украинских властей (в случае успеха, а не пустопорожнего пиара) пригодился бы и правительству Херсонской области в тяжбе за экологическую катастрофу в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС и затопления 23 населенных пунктов. Подтоплены почти 23 тысячи жилых домов, 163 социально значимых административных и инфраструктурных объекта, эвакуированы 8 597 граждан. Всем выплачиваются по 10 тысяч рублей подъемных, и 50-100 тысяч рублей за потерю имущества.

Аграрии Херсонщины уже подали около 500 заявлений на компенсацию за потерю урожая овощей, фруктов, за гибель животных. Суммы компенсаций варьируются от 70 тысяч рублей за крупного рогатого скота, до 4,4 тысяч за овцу или козу. Потери производственной инфраструктуры и техники еще не подсчитали.