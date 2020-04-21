Крым оказался в фокусе американской военной разведки

21.04.2020, Севастополь, Максим Карпенко

У берегов Крыма снова засекли американский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint. По данным сервиса PlaneRadar, этот милитаризованный «Боинг» кружил от западного к южному побережью, наблюдая за акваторией Черного моря.

По мнению военного эксперта, руководителя регионального отделения Института стран СНГ Сергея Горбачева, американские военные участили свои разведывательные полеты, пытаясь рассекретить российскую военную связь, боевое управление и вопросы применения оружия. К тому же в эти дни проходят учения Черноморского флота.

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Об этом Горбачев заявил «ПолитНавигатору».

«Это нормальная практика последних лет. За последние годы, начиная с 14-го, активность и в акватории Черного моря, и в воздушном пространстве над ним повысилась, причем в разы. Прежде всего, силами США как ВМС и ВВС, так и их партнеров по НАТО.

Это свидетельствует о том, что геополитические изменения, произошедшие после «Русской весны», носят принципиальный характер. В новом формате геополитического пространства, каспийском-черноморском, Крым является самым притягательным. Плюс ко всему и Донбасс неподалеку.

Современные средства радиоэлектронной разведки, наблюдения позволяют решать целый комплекс задач, находясь на определенной высоте, на значительном удалении от наших границ. Эти всплески активности связаны, как правило, с определенными событиями, происходящими у нас на уровне региональном.

Скажем, активность американцев возрастала в период окончания строительства Крымского моста, проведения каких-то других мероприятий, которые являлись резонансными. А сейчас – время активности наших черноморских сил, завершается зимний период обучения, моряки, военнослужащие береговых войск, авиация занимаются активно как на земле, так и на морских полигонах, выполняют боевые упражнения. Американцы, судя по всему, используют эту возможность, чтобы помониторить то, чем мы занимаемся.

Во-вторых, своими средствами вскрыть ситуацию, прежде всего связанную с системой связи, боевого управления, вопросами применения оружия, пытаются вскрыть частотные диапазон. То есть занимаются разведкой вы широком смысле, чтобы и обновить свои данные, расширить свой информационный банк и потом его использовать», – заявил Горбачев.

Он также напомнил, что подобная практика в советские годы позволил американским разведчикам использовать собранный опыт в операции против Ливии.

«Стоит вспомнить их деятельность в годы Советского Союза, когда и силы воздушной разведки, и корабли, заходя в Черное море, пытались считать определенную информацию, а потом ее использовать. Кстати говоря, одна из операций, которая проводилась в те годы против Ливии, она как раз опиралась на часть данных, которые тогда американцам удалось разведать. Чем черт не шутит, может быть, и сейчас они надеются на то, что что-то «срисуют», – отметил эксперт.